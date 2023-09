Halle Berry est en colère contre Drake

Halle Berry a pris pour cible Drake pour avoir utilisé une image d'elle en train de se faire verser un seau de substance gluante verte aux Nickelodeon Kids' Choice Awards de 2012 pour la couverture de son dernier single.

Après la sortie de Slime You Out, le nouveau single de Drake en duo avec SZA, vendredi (15 septembre 23), l'actrice d'À l'ombre de la haine a révélé dans une série de commentaires sur Instagram que le rappeur « n'avait pas eu » son approbation pour utiliser l'image comme pochette de la chanson.

« Il n'a pas eu ma permission, a-t-elle écrit lorsqu'un fan lui a demandé son avis sur la pochette. Ce n'est pas cool, je pensais mieux de lui ! »

Lorsqu'un fan lui a demandé pourquoi elle était si « en colère » puisque la photo « appartient à Getty Images », l'actrice a expliqué que le rappeur canadien lui avait d'abord demandé la permission et qu'elle avait refusé. « Parce qu'il me l'a demandé et j'ai dit NON, c'est pour ça, a-t-elle répondu dans ses commentaires sur Instagram. Pourquoi demander si tu as l'intention de faire ce que tu veux ! C'était comme un doigt d'honneur pour moi. Pas cool, tu comprends ? »

Elle a ajouté en réponse à un autre internaute : « Il a demandé à son équipe d'appeler mon équipe et j'ai dit NON. Je n'aimais pas cette image de slime sur mon visage en association avec sa chanson. Et il a choisi de le faire quand même ! Vous voyez... c'est un manque de respect. Pas cool ! »

Le nouvel album de Drake, For All the Dogs, devrait sortir le 6 octobre.