Hausse de 50% du coût des «tickets» de stationnement à Québec

Il en coûtera bientôt 60$, au lieu des 40$ habituels, aux automobilistes récalcitrants ou distraits qui stationneront de façon illégale sur le territoire de l’agglomération de Québec.

« La hausse de 20 $ des amendes de stationnement proposée met à jour la réglementation actuelle de la Ville de Québec au niveau de celle établie dans la région de Montréal », peut-on lire dans un sommaire décisionnel du comité exécutif rendu public lundi.

Ce document doit être adopté par le conseil municipal et par le conseil d’agglomération avant d’entrer en vigueur. Ce n’est qu’après ces formalités qu’il sera mis en application, possiblement dès ce mercredi.

Le coût de 40$ n’avait plus augmenté à Québec depuis 2015. Dans son sommaire, l’administration Marchand explique que « les coûts pour les opérations des unités administratives responsables du respect de la réglementation en matière de stationnement sont importants et augmentent au même rythme que l'augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des biens et services depuis 2015 ».

Notons que l’amende pour stationnement dans des zones réservées aux personnes handicapées va carrément doubler en passant de 100 à 200$. Un maximum de 300$ est même prévu dans ce dernier cas de figure.

« Acharnement sur les automobilistes »

Appel à réagir, Stevens Mélançon, conseiller municipal d’Équipe priorité Québec, a regretté le fait qu’on « s’acharne encore sur les automobilistes ».

Selon lui, « on aurait pu moduler en mettant un 25% cette année et un autre 25% l’année prochaine si on voulait rattraper Montréal. Ça fait beaucoup de hausses pour les automobilistes : parcomètres, vignettes et là on parle au niveau des amendes pour le stationnement. Les automobilistes commencent à avoir ras-le-bol de ces augmentations. On est toujours sur leur dos ».

De façon générale, M. Mélançon a dit privilégier la sensibilisation à la répression. Admettant que la hausse des amendes peut avoir un effet dissuasif dans certains cas, l’élu a néanmoins estimé que « c’est de grosses bouchées ».

« Illusoire »

Sans s’opposer clairement à la hausse proposée, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, a plutôt affirmé que le problème vient du fait que le nombre de préposés aux amendes de stationnement soit insuffisant à Québec.

« Dans chaque arrondissement, il y a six agents de stationnement (...) On manque beaucoup d’agents de stationnement (...) Augmenter les amendes, c’est illusoire si tu ne donnes pas d’amendes », a-t-il laisser tomber.

Parlant de « coup d’épée dans l’eau », M. Villeneuve a ajouté « qu’on n’a pas assez de main-d’œuvre pour appliquer les règlements tel qu’ils existent déjà ».