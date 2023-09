Jeux du Canada 2027: la Ville de Québec investit 1,14 M$ dans l'organisation

La Ville de Québec octroie 1,14 million $ pour l'organisation des Jeux du Canada, qui se tiendront dans la région à l'hiver 2027.

• À lire aussi: Les Jeux du Canada à Québec en 2027

La décision a été prise vendredi dernier par le comité exécutif de la Ville.

La «Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada - Québec» a en effet déposé une demande de subvention de 1,14 million $, pour du «support à la tenue des Jeux d'hiver du Canada 2027».

Démarrage

Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui s'affaire à préparer et à organiser la tenue des Jeux. Actuellement en démarrage, la Société est dotée d'un conseil d'administration sur lequel siégeront des représentants de la Ville et des deux paliers de gouvernement supérieurs.

La contribution de la Ville aidera à «effectuer le paiement des frais de candidature de la Ville de Québec et des droits d'accueil de l'événement des Jeux du Canada, édition hiver 2027 et de supporter la phase de démarrage de la Société hôtesse», explique le document décisionnel.

Importantes retombées

Les Jeux doivent permettre à la région de Québec d'accueillir plus de 4500 athlètes, entraîneurs, personnel de soutien, officiels et dignitaires. Les prévisions estiment à 40 000 le nombre de spectateurs et de visiteurs. Selon la Ville de Québec, les retombées économiques se chiffreront entre 60 et 70 millions $.

Les élus s'attendent aussi à des «retombées sociales et environnementales [...] importantes compte tenu du rayonnement et de l'attractivité touristique de l'événement».