Meurtre sordide à Québec: la «tension» entre les gangs du crime organisé possiblement en cause, selon un ex-enquêteur du SPVQ

Les restes humains retrouvés sur le terrain d’une entreprise d’émondage près de Saint-Augustin-de-Desmaures pourraient avoir un lien avec « la tension entre les gangs du crime organisé au Québec ».

C’est du moins ce que croit Roger Ferland, un ancien enquêteur au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

« Chose certaine, il y a en ce moment une bonne tension entre les gens du crime organisé au Québec pour le contrôle des stupéfiants », a-t-il affirmé lors d’une entrevue à TVA Nouvelles.

Selon l’ancien enquêteur, de récents évènements criminels survenus dans la province, dont des incendies, des fusillades, ou encore des « crimes en plein jour », témoigneraient de cette tension.

« Les gangs de Montréal sont en train de vouloir s’affranchir le plus possible des contrôles habituels qui étaient exercés, et ça, en ce moment, ça se manifeste de diverses façons », a-t-il affirmé.

Deux scènes de crime

À Québec, une scène de crime a été érigée sur les terrains de l’entreprise l’ABC de l’Arbre, situés sur la rue Notre-Dame.

Pendant ce temps, des fouilles sont aussi effectuées par la Sûreté du Québec (SQ) dans une résidence de Contrecoeur, en Montérégie, secteur où le meurtre serait survenu, soutient la SQ.

Lancer un message

M. Ferland estime notamment que le corps de la victime aurait pu être ainsi déplacé jusqu’à Québec pour « lancer un message ». « Quand on veut ne pas être identifié comme suspect, on détruit le corps et on l’élimine au complet tandis que là, on a permis qu’on le retrouve », ajoute-t-il.

Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire, dimanche soir, à Kahnawake.