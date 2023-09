La conclusion d’une saison magique pour les Capitales de Québec

Après des célébrations s’étant poursuivies jusqu’aux petites heures de la nuit, les Capitales de Québec, couronnés champions de la Ligue Frontière de baseball dimanche soir, ont quitté l’hôtel d’Evansville et pris la route vers la maison, lundi matin.

Avant de monter à bord de l’autobus de l’équipe, Michel Laplante, président des Capitales, parlait de la conclusion d’une saison magique tout en engloutissant un bol de céréales.

«Il y a eu ces 14 victoires consécutives en juillet et la magie a pogné, mais la magie ne pognera pas à chaque année, a-t-il noté, au lendemain d’une victoire de 12 à 3 dans le cinquième et ultime match de la finale contre les Otters. Quand la magie passe, il faut que tu la savoures et que tu en profites. C’est aussi important de rester humble dans tout ça.»

Des émotions

Le gérant Patrick Scalabrini compte fêter pendant encore quelques jours avant de se reposer et de passer enfin un peu de temps en famille.

«À chacun des championnats, j’en profite», glissait Scalabrini, tout sourire, avant d’embarquer dans l’autobus, trophée à la main.

Dimanche soir, au moment de célébrer sur le terrain, le gérant faisait sourire alors qu’il tenait absolument à avoir «quelque chose à boire» avant d’entamer quelconque entrevue pour commenter la victoire. Ce n’était pas par superstition, mais plutôt pour profiter du moment.

Crédit photo: Benoît Rioux

«C’était pour faire une coupure et marquer le début des festivités, a-t-il expliqué, lundi, rappelant l’adversité qu’ont vécue les Capitales au cours de cette saison 2023. J’ai tellement été investi émotionnellement, surtout dans les derniers jours et les dernières semaines.»

Des festivités à Québec

Dimanche, les champions ont naturellement profité d’une sortie dans un bar d’Evansville pour célébrer et boire dans la coupe. Un moment inusité de la festive soirée est survenu quand, sur l’écran géant de l’établissement, des faits saillants du match ont été diffusés par une télévision locale sous les applaudissements et les cris des membres des Capitales. Une fois arrivés à Québec, dans la matinée de mardi, ce sont les félicitations de leurs partisans que les joueurs recevront.

Crédit photo : Benoît Rioux.

Une visite est prévue mardi, en fin d’après-midi, à l’Hôtel de Ville. Les membres des Capitales se retrouveront ensuite sur la terrasse du Stade Canac, pour un 5 à 7, en marge du match des Diamants, en finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

Le 25e anniversaire

S’il se délecte aussi de cette deuxième conquête consécutive et de ce neuvième championnat dans l’histoire des Capitales, Michel Laplante mentionne que son travail se poursuivra dès les prochains jours, tout comme celui du directeur général Charles Demers.

«On a une grosse année devant nous, c’est le 25e anniversaire de l’équipe et on accueillera aussi le match des étoiles», a mentionné le président.

Crédit photo : Benoît Rioux.

Scalabrini sait aussi trop bien qu’il se mettra rapidement à réfléchir à la composition de son équipe pour la saison 2024. Il faudra d’ailleurs attendre encore un peu avant d’identifier les joueurs qui seront de retour. Pour l’heure, il y a le Québécois David Glaude qui a toutefois confirmé sa retraite du baseball professionnel.

«La bonne nouvelle, c’est qu’un championnat a toujours un bel impact pour attirer des joueurs», a noté Laplante.

Un fanion de plus

De toute évidence, les Capitales ne comptent pas s’asseoir sur leurs lauriers. Ils ne l’ont pas fait après la conquête de 2022 et ne le feront pas plus à la suite de cet autre championnat.

Parmi les prochaines tâches à accomplir, il faudra bien prendre le temps d’ajouter un fanion avec la mention 2023 sur l’autobus de l’équipe.