La maison de Maman Dion vendue pour 2,1M$

Trois ans après son décès, la demeure de Thérèse Tanguay, la mère de la chanteuse Céline Dion, vient officiellement de trouver preneur pour la somme de 2,1 millions de dollars.

Selon les documents notariés obtenus par Le Journal, la transaction s’est conclue le 6 septembre dernier en présence des représentants de la chanteuse et de la succession de Mme Dion, mieux connue au Québec sous le nom de Maman Dion.

L’acheteur est une société à numéro appartenant à François Duplantie, président de Novatek, un promoteur immobilier de Laval. C’est ce même homme d’affaires qui avait acquis en 2016 l’ancien manoir du couple Dion-Angélil, sur l’île Gagnon à Laval.

Photo Chantal Poirier

Située tout juste en face, sur la rive-sud de la rivière des Mille-Iles, la maison de Mme Dion avait été mise en vente par la chanteuse en avril dernier, pour la somme de 2 398 000$. Finalement, les vendeurs auront accepté de la laisser partir pour 298 000$ de moins, ou 12,4% sous le prix demandé.

Photo tirée du site RéMax

Construite en 2002, la résidence de l’avenue Thérèse-Casgrain, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, a été occupée par Maman Dion jusqu’à son décès en janvier 2020. Son mari et père de Céline, Adhémar Dion, y a aussi vécu quelque temps, jusqu’à son décès en novembre 2003.

D’une superficie habitable de 5000 pi2, cette demeure compte un total de 16 pièces, dont trois chambres, trois salles de bain, un atelier et un solarium avec vue sur la rivière. Une fontaine orne de plus la cour arrière de la demeure.

Photo tirée du site RéMax

En 2020, M. Duplantie avait surpris en confiant au Journal son intention de se lancer dans la construction d’un projet de 700 unités de condominiums autour du manoir de Céline Dion, sur l’île Gagnon, de même que sur le terrain de la résidence de Thérèse Tanguay.

Pas de démolition prévue

Cette annonce avait inquiété les résidents du secteur et les habitués du Parc de la Rivière des Mille-Iles, qui oeuvrent non loin de là, à la préservation et la mise en valeur de l’espace faunique et aquatique de l’archipel.

En entrevue avec le Journal, lundi après-midi, M. Duplantie assuré que la démolition de la résidence de l’avenue Thérèse-Casgrain, n’était plus du tout à l’agenda, tout comme son projet de construire condos sur l’île Gagnon.

« C’est quelque chose que nous avons essayé. Mais il n’y avait pas d’acceptabilité sociale, a-t-il dit. Dans les circonstances, on a décidé de reculer. La maison ne sera pas démolie et le projet que j’avais n’existe plus. Rien ne se passe.»

Vérification faite, le nouveau code d’urbanisme (CDU) de Laval, en vigueur depuis novembre 2022, ne prévoit pour le secteur que la construction de résidences unifamiliales de deux étages et moins. Un promoteur pourrait toujours demandé une modification au zonage existant, mais aucune demande en ce sens n’aurait encore été déposée au service d’urbanisme de la ville.

- Avec la contribution de Philippe Langlois et Sylvain Larocque