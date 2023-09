La nouvelle chanson de NSYNC est une lettre d'amour aux fans, selon Justin Timberlake

La prochaine chanson de NSYNC est une lettre d'amour aux fans, selon Justin Timberlake.

Le chanteur a en effet retrouvé ses collègues du groupe NSYNC, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Lance Bass et Joey Fatone, pour enregistrer Better Place, leur première chanson depuis plus de deux décennies, pour le film Trolls Band Together. Justin Timberlake s'est ensuite rendu sur Instagram pour partager un aperçu des coulisses de la façon dont il a présenté l'idée de créer le morceau.

Dans la vidéo, il explique à ses collègues qu'on lui a demandé d'enregistrer une chanson pour le film d'animation et qu'il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une bonne opportunité pour les auteurs de Bye Bye Bye. « Tant d'étoiles se sont alignées... Si nous faisons cette chanson, ce sera une lettre d'amour à nos fans, leur a-t-il dit. Je serais honoré d'avoir le groupe sur la chanson. »

Tout au long de la vidéo, on voit plusieurs extraits des artistes en train d'enregistrer une chanson entraînante, vraisemblablement Better Place. « Quand les étoiles s'alignent... Mes frères se sont retrouvés en studio pour travailler sur quelque chose d'amusant et l'énergie était spéciale. Better Place arrive le 29 septembre. JE VOUS AIME TOUS », a-t-il légendé la vidéo.

Dans Trolls Band Together, le troisième film de la franchise animée Trolls, Justin Timberlake retrouve son personnage de Branch aux côtés d'Anna Kendrick dans le rôle de Poppy. La comédie musicale jukebox sortira dans les cinémas français le 18 octobre et aux États-Unis le 17 novembre. NSYNC, qui s'est séparé en 2007, a annoncé sa reformation après être apparu aux MTV Video Music Awards mardi.