La pression, Connor Bedard n’en a que faire

Connor Bedard sait très bien que tous les yeux sont tournés vers lui, mais cela ne semble aucunement l’importuner.

Le jeune prodige des Blackhawks de Chicago est au camp des recrues de l’organisation qui l’a sélectionné avec le premier choix au total du repêchage de 2023.

« Ce n’est pas vraiment une chose à laquelle je pense », a déclaré Bedard à propos de la pression.

« Je me vois comme n’importe quel autre joueur de l’équipe, et le plus important pour moi est de m’améliorer chaque jour et d’être la meilleure version de moi-même », a poursuivi celui dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

« Tu ne peux pas vraiment contrôler ce qui se dit à l’extérieur. Mais tu peux contrôler la façon dont tu traites les gens et les efforts que tu fournis sur la glace. C’est un peu ma philosophie. »

Parlant d’efforts, Bedard n’a pas lésiné durant son premier match du camp. L’athlète de 18 ans a réussi un tour du chapeau samedi, dans un gain de 5 à 0 sur les espoirs des Blues de St. Louis.

« Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c’était amusant de recommencer à jouer, a-t-il dit. C’est vraiment plaisant d’être avec les gars, d’être à l’aréna et de retrouver sa confiance. Être de retour sur la glace est ce que j’ai le plus aimé. J’ai eu du plaisir. »

Un habitué

Si Bedard ne se laisse pas emporter par le tourbillon médiatique, c’est qu’il est déjà habitué à se retrouver sous les projecteurs. À seulement 13 ans, il faisait déjà l’objet d’un article dans le magazine The Hockey News, où il était qualifié « d’avenir du hockey ».

« La progression s’est faite de manière graduelle, a indiqué Bedard. Ce n’est pas comme si j’étais devenu une sensation du jour au lendemain. J’ai été chanceux que ce soit un lent processus. Ç’a augmenté au cours de la dernière année, mais tu composes avec la situation et tu apprends de tout ça. »

C’est par ailleurs l’humilité du natif de la Colombie-Britannique qui frappe ses coéquipiers.

« Il est tellement humble, considérant à quel point il est bon », a affirmé le jeune défenseur des Blackhawks Nolan Allan, qui a aussi remporté l’or avec Bedard au dernier Championnat du monde de hockey junior.

« Il pourrait être beaucoup plus arrogant, mais sa personnalité est géniale et il est très humble. C’est quelque chose qui va l’aider dans la LNH. »