Le retour de Chantons pour Elles

La Fondation Jonction pour Elle sera de retour au Centre des congrès de Lévis le mardi 24 octobre, dès 18 h, pour son Souper-bénéfice Chantons pour Elles, cette fois sous la présidence d’honneur de James Davies (photo), président et chef de la direction de Chantier Davie de Lévis. La portion spectacle de la soirée a été confiée à Brigitte Boisjoli (photo), qui sera précédée, en première partie, par la troupe DM Nation (photo), bien connue à Lévis et sacrée championne du monde lors d’une récente compétition de danse hip-hop en Arizona. Les profits de la soirée serviront à répondre aux besoins croissants et non comblés par les subventions gouvernementales, entre autres pour offrir un camp de vacances spécialisé aux enfants, pour nourrir un fonds de défense des femmes et pour de l’aide au déménagement à celles qui sont sans ressources financières. Elles proviennent principalement des territoires de Lévis, de Bellechasse, de Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce, mais également de différentes régions du Québec et du Canada. Renseignements : https://fondationjonctionpourelle.com.

Les premiers au Canada

Reconnu dans l’industrie pour ses 45 années d’expertise comme revendeur Harley-Davidson (HD) franchisé au Québec, Prémont Harley-Davidson a remporté la palme en raflant la première place au tableau des meilleurs revendeurs Harley-Davidson franchisés au Canada et la 65e place parmi les franchisés à travers le monde. Cette reconnaissance lui a été décernée lors des célébrations du « Homecoming », soulignant le 120e anniversaire de la marque à la maison-mère HD de Milwaukee. Laurent Prémont, président de Prémont Harley-Davidson, en a profité pour remercier sa distinguée et fidèle clientèle mais aussi tous ses employés(es), sans qui cette distinction n’aurait pas pu être obtenue. Sur la photo, de gauche à droite, la famille Prémont : Laurent Prémont, président ; Ann-Sophie Prémont, directrice générale succursales de Québec, et Charles-Alexy Prémont, directeur général succursale de Laval.

Pour la 4e année

Créapub, vêtements, cadeaux corporatifs et publicité par l’objet, a remporté pour la 4e année le prix « Distributeur de l’année Moyenne Entreprise de l’Est du Canada » au PPPC Awards (Promotional Product Professionals of Canada) 2023, présenté récemment à Toronto. Le vote des fournisseurs pour cette nomination était basé sur différents critères, dont le professionnalisme, la créativité, la vente proactive, la loyauté, la gestion efficace des affaires, la clarté des bons de commande et la volonté de collaborer avec les fournisseurs. Sur la photo, Danyelle Blouin, présidente, et Michèle Boucher, vice-présidente de Créapub, sont entourées par toute leur équipe présente à Toronto.

Trois pour 300 fois !

J’ai revu avec grand plaisir, la semaine dernière, Ronald Leclair (photo), excellent joueur de golf qui passe ses hivers en Floride et ses étés dans les allées du Club de golf Cap-Rouge. La dernière fois qu’on s’était croisé, il demeurait à Boynton Beach et participait de façon régulière aux programmes du « Andy Cap » et/ou du « Lucky Open » à l’époque. Il a toujours bien joué et joue encore très bien. Récemment il a joué pour la 300e fois en carrière sous son âge. « Il faut être vieux pour réaliser ça si souvent », m’a-t-il précisé en riant. Ron (pour les intimes) est âgé de 87 ans et rapporte donc régulièrement des cartes de pointage sous ce chiffre. Pour ma part, j’aimerais bien être capable de rapporter une carte de 87, de temps en temps !

Anniversaires

Peter Stastny (photo), joueur de hockey de la LNH (1980-95) avec les Nordiques, les Devils et les Blues, qui fut, après Wayne Gretzky, le joueur le plus prolifique des années 1980, 67 ans... Steve Welch, homme d’affaires CSL-LOMA à Québec... Lance Armstrong, ex-cycliste américain, 52 ans... Lise Dion, humoriste québécoise, 68 ans... Rodrigue Huot, ex-professionnel du Club de golf Royal Québec, 83 ans... Scotty Bowman, homme de hockey (LNH), 90 ans.

Disparus

Le 18 septembre 2022 : Diane Primeau Guérin, chanteuse québécoise mieux connue sous le nom de Belgazou (photo), 74 ans, qui a connu le succès avec la chanson Talk About It dans les années 80... 2021 : Julos Beaucarne, 85 ans, poète et chanteur belge qui dénonçait les injustices dans des textes engagés... 2020 : John Turner, 91 ans, ancien premier ministre du Canada pendant 79 jours en 1984... 2020 : Ruth Bader Ginsburg, 87 ans, doyenne de la Cour suprême des États-Unis... 2018 : Jean Piat, 93 ans, comédien et monstre sacré du théâtre français... 2015 : Moe Mantha, Sr., 81 ans, ex-joueur de hockey professionnel et homme politique canadien... 2014 : Earl Ross, 73 ans, pilote automobile canadien... 2013 : Arthur Lamothe, 84 ans, cinéaste militant bien connu au Québec... 2013 : Ken Norton, 70 ans, ancien boxeur champion chez les poids lourds... 2010 : Fernand Desharnais, 80 ans, président fondateur de Desharnais pneus et mécanique de Québec... 2005 : Richard B. Holden, 74 ans, député (Parti Égalité, Indépendant et Parti Québécois) de l’Assemblée nationale du Québec... 1994 : Vitas Gerulaitis, 40 ans, joueur de tennis professionnel... 1970 : Jimi Hendrix, 27 ans, légendaire guitariste américain.