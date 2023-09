Les producteurs éoliens se bousculent pour fournir Hydro-Québec

La société d’État a lancé un appel d’offre le 31 mars dernier pour 1 500 mégawatts (MW) d'électricité de source éolienne, et elle a reçu le double en soumissions, soit 3 034 MW.

Hydro-Québec évaluera au cours des prochains mois les soumissions. Une fois signés, les contrats devront être approuvés par la Régie de l'énergie et les promoteurs auront la responsabilité d'obtenir les autorisations et permis requis. Les livraisons d'électricité doivent commencer au plus tard le 1er décembre 2027, le 1er décembre 2028 ou le 1er décembre 2029, selon le communiqué de l’entreprise.

Hydro-Québec dit avoir travaillé avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l'appel d'offres, l'évaluation des soumissions et l'attribution des contrats d'achat d'électricité.

Rappelons qu’Hydro anticipe une croissance de la demande québécoise de 14 % entre 2022 et 2023, soit 25 térawattheures.

Québec mise sur les parcs existants

La semaine dernière, le gouvernement Legault annonçait également qu’il voulait racheter l'énergie des parcs éoliens existants. La mesure vise à prolonger l'achat d'électricité de certains contrats d'approvisionnement, dont le contrat vient à échéance d'ici 2032.

Le Journal a appris que les parcs éoliens concernés sont :

· Baie-des-Sables;

· L’Anse-à-Valleau;

· Carleton;

· Saint-Ulric – Saint-Léandre;

· Mont-Louis;

· Montagne-Sèche;

· Gros-Morne;

· Le Plateau 1;

· Montérégie;

· Saint-Robert-Bellarmin.