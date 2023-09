LPHF : La première Québécoise repêchée par... New York

Élizabeth Giguère a été la première Québécoise à être repêchée dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), lundi, elle qui évoluera pour la formation de New York.

L’attaquante de 26 ans a été sélectionnée au cinquième tour, et ce, avec le 28e choix au total.

La native de Québec œuvrait pour le Pride de Boston, dans la Premier Hockey Federation (PHF), en 2022-2023. Elle y a amassé six buts et 16 mentions d’aide pour 22 points en 18 parties. Giguère avait paraphé une entente avec la Force de Montréal en mai dernier, un mois avant la fusion de la PHF et PWHPA. Cela a mené à la résiliation de son contrat, comme ce fut le cas de toutes les joueuses de la PHF.

«C’est la vie», a répondu Giguère, lorsque questionnée sur un retour aux États-Unis après avoir paraphé un contrat avec une équipe dans sa province natale.

«C’est beaucoup de voyagement, mais je suis très excitée de déménager à New York et j’ai hâte que ça commence. C’est le travail que j’ai toujours rêvé de faire. C’est ce qui en est et j’espère rester [à New York] longtemps.»

La femme de 5 pi et 10 po a précédemment disputé cinq saisons dans la NCAA, soit quatre avec l’Université Clarkson et une avec l’Université Minnesota-Duluth. Pendant sa carrière universitaire, elle a touché la cible 121 fois et fourni 174 mentions d’aide pour 295 points en 177 matchs.

New York a aussi repêché la deuxième Québécoise, soit l’attaquante Jade Downie-Landry avec son choix de neuvième ronde (52e au total). L’ancienne des Martlets de McGill a disputé la campagne 2022-2023 avec la Force, amassant au passage 23 points en 24 rencontres.

Gabrielle David à Montréal

En fin de neuvième ronde, l’équipe de Montréal a mis la main sur une première hockeyeuse originaire de la Belle Province : Gabrielle David. L’attaquante native de Drummondville vient de conclure son parcours universitaire avec les Golden Knights de Clarkson. Elle a amassé 21 buts et 31 aides pour 52 points en 42 parties à son dernier tour de piste à ce niveau.

«Je suis vraiment excitée d’avoir l’opportunité de jouer devant ma famille et mes amis. Montréal était mon top 1, a déclaré David. J’étais prête à aller n’importe où, mais d’avoir été choisie par Montréal c’est vraiment cool.»

Un rang plus tard, en 10e ronde, la directrice générale Danièle Sauvageau a de nouveau choisi une compatriote en Maude Poulin-Labelle. La défenseure de 23 ans est originaire de Sherbrooke et a passé les cinq dernières années dans la NCAA, avec l’Université du Vermont et l’Université Northeastern.