Mathieu Olivier revient sur sa rencontre avec Mike Babcock

Mathieu Olivier a rencontré quelques fois Mike Babcock. Rien d’anormal n’est survenu, tout s’est bien passé.

Or, quand il a eu vent de l’expérience vécue par certains de ses coéquipiers, il n’a eu d’autre choix que de se rallier derrière eux.

«C’est clair, net et précis qu’il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, a déclaré l’attaquant québécois en entrevue à JiC, lundi. Même ceux qui ont eu une expérience correcte, on est tous tombés d’avis qu’il y avait des choses qui se sont faites et qui n’étaient pas correctes.»

Le dur à cuire assure que les derniers développements n’ont pas divisé le vestiaire, bien au contraire. Lorsque le capitaine Boone Jenner est sorti publiquement pour défendre Babcock, il faut comprendre qu’il ne détenait pas encore toute la vérité dans cette histoire.

«Au moment où Boone a fait ses déclarations, on n’avait pas toutes les informations, a justifié Olivier. Quand on a discuté en équipe et qu’on a eu toutes les informations avec l’Association des joueurs, notre discours a changé. On était tous sur la même page. Ça nous a juste galvanisés en tant qu’équipe.»

Olivier se réjouit maintenant d’être dirigé par Pascal Vincent, que le vestiaire des Blue Jackets connaît évidemment très bien.

«Les joueurs, on est tous 100% derrière lui. C’est un gars qui était apprécié de tout le monde dans la chambre. On est très contents de l’avoir.»

Voyez l’entrevue complète avec Mathieu Olivier dans la vidéo ci-dessus.