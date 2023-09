Non, PSPP n’est pas intolérant!

Ainsi, si l’on en croit certains commentateurs, le PQ encouragerait la transphobie en dénonçant les dérives de la théorie du genre.

C’est la rhétorique qu’utilisait Philippe Couillard dès que quelqu’un osait remettre en question la décision de son gouvernement d’augmenter les seuils d’immigration.

« Vous soufflez sur les braises de l’intolérance ! »

Tu te demandes si le Québec peut accueillir 60 000 immigrants par année ? Tu trouves ce chiffre trop gros ? Irréaliste ?

Tu es raciste !

Contre les immigrants !

« Du sang sur les mains »

C’est exactement ce que m’a sorti l’ancien officier du SCRS Michel Juneau-Katsuya au lendemain du massacre à la mosquée de Québec.

Selon lui, j’avais « du sang sur les mains » car j’avais consacré plusieurs chroniques à dénoncer l’islam radical.

Pas l’islam, non : l’islam radical !

J’aurais dû garder mes critiques des fous d’Allah pour moi...

En 2019, un prêtre a été poignardé alors qu’il célébrait une messe à l’Oratoire Saint-Joseph.

Était-ce la faute aux chroniqueurs qui dénonçaient les prêtres pédophiles ?

À ce compte-là, on ne dira plus rien, sous prétexte qu’un fou pourrait mal comprendre nos propos !

Ne critique pas le mouvement MeToo car il pourrait y avoir un autre Polytechnique !

Ne critique pas le port du voile car il pourrait y avoir un autre attentat contre une mosquée !

Ne critique pas les dérives de la théorie du genre car ça pourrait pousser un enfant transgenre à mettre fin à ses jours !

Ne critique pas le gouvernement israélien et ne dénonce pas l’occupation de la Cisjordanie car ça nourrit l’antisémitisme !

On croirait entendre George W. Bush lorsqu’il a décidé de bombarder l’Irak au lendemain des attaques du 11 septembre.

« Vous êtes avec nous ou contre nous ! »

Ou tu appuies mon intervention militaire. Ou tu appuies les terroristes.

Il n’y a pas d’entre-deux.

Belle façon de faire taire tes adversaires.

Tu es médecin et tu as dit à l’un de tes patients qui souffre d’obésité morbide qu’il devrait perdre du poids ?

Tu es grossophobe !

Tu encourages la haine contre les gros !

Etc., etc.

On n’a jamais vu autant de gens non binaires, mais on n’a jamais vécu dans un monde aussi binaire.

Mauvaise foi

Pourtant, on peut marcher et mâcher de la gomme.

Reconnaître que certaines personnes souffrent de dysphorie de genre tout en trouvant ridicule cette idée qu’il suffit que « je me sente femme en dedans » pour être considéré comme femme !

C’est exactement ce que fait PSPP.

Il ne dit pas qu’on devrait interdire les changements de sexe ! Il dit qu’on devrait mieux les encadrer. Surtout pour les mineurs.

Et il s’inquiète de voir des profs promouvoir des idées qui n’ont aucune base scientifique sérieuse.

Et savez-vous quoi ? La grande majorité des gens pensent comme lui.

Traiter le chef du PQ de transphobe relève de la mauvaise foi la plus crasse.

Les wokes savent qu’il est facile de démonter leurs discours.

Alors ils tentent d’empêcher leurs détracteurs de parler.

En les menaçant de les traîner dans la boue et de saloper leur réputation si jamais ils daignent ouvrir la bouche pour les contredire.

C’est un truc vieux comme le monde.