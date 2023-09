Pérou: au moins 24 morts dans un accident d'autocar

Au moins 24 personnes, dont deux enfants, sont mortes lundi matin dans un accident d'autocar qui s'est abimé dans un ravin dans la région andine de Huancavelica, dans le sud du Pérou, ont annoncé les autorités.

Un premier bilan de la police avait fait état de 20 morts et 35 blessés, puis un nouveau communiqué du ministère de la Santé un peu plus tard dans la matinée a annoncé que «24 personnes sont mortes, dont deux enfants».

L'accident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi, vers 02H00 locales (07H00 GMT) lorsque l'autocar transportant plus de 50 passagers et devant relier Huanta, dans l'Ayacucho, à Huancayo, dans la région de Junin, a quitté a route et est tombé dans un ravin plus de 200 mètres en contrebas.

Le 13 août, un autre accident dans la même région avait fait 13 morts et 5 blessés graves.

Les accidents de la route sont fréquents au Pérou en raison notamment des excès de vitesse et du mauvais entretien des routes, la plupart sinuant dans un relief montagneux.

L'Organisation mondiale de la santé estime à 4 414 le nombre de tués sur les routes du Pérou en 2019.