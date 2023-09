Poursuites pénales contre le fondateur de Outgo.com

L’Autorité des marchés financiers (AMF) intente une poursuite pénale envers l’homme d’affaires Yanik Guillemette et son entreprise, Outgo.com, pour avoir exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs et procédé à des placements sans prospectus.

Yanik Guillemette et son entreprise, qui permet à des partenaires d’offrir des cadeaux et des expériences à des consommateurs, font face à 13 chefs d’accusation.

L’AMF reproche notamment au président et fondateur « d’avoir posé des gestes qui constituent une fraude, d’avoir exercé ou aidé à exercer illégalement l’activité de courtier en valeurs et d’avoir procédé ou aidé à procéder à des placements sans prospectus », peut-on lire dans un communiqué.

Quant à Outgo, l’Autorité lui reproche d’avoir exercé illégalement l’activité de courtier en valeurs et d’avoir procédé à des placements sans prospectus.

Selon l’enquête menée par l’Autorité, au moment des faits reprochés, M. Guillemette avait l’entier contrôle d’Outgo. Yanik Guillemette aurait alors cherché des sources de financement pour son entreprise, entre autres en publiant des annonces sur un site web d’achat et de vente d’entreprises.

« Yanik Guillemette et Outgo n’ont jamais été inscrits à quelque titre que ce soit auprès de l’Autorité. De plus, Outgo n’a jamais établi de prospectus soumis au visa de l’Autorité ni bénéficié d’une dispense de prospectus pour les placements visés par les chefs d’accusation », a souligné l’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier du Québec.

La Cour du Québec devra se prononcer à la lumière de la preuve qui sera administrée devant elle.