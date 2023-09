«Revenge porn»: une victime veut en inciter d’autres à sortir de l’ombre

Une Britannique victime de «revenge porn» espère que les victimes oseront sortir de l’ombre pour mettre fin au phénomène, selon The Sun.

Jill, une femme de 39 ans, n’hésite pas à critiquer la compagnie MindGeek qui est derrière les sites PornHub, Redtube, YouPorn and Brazzers. La «revenge porn», des vidéos pornographiques souvent publiés par un ex-conjoint pour se venger, a eu des effets dévastateurs sur leur vie.

Jill a d’ailleurs eu le courage de dénoncer son ex-conjoint, en 2018, après avoir été victime de ce phénomène. L’homme a été condamné à un an de prison pour extorsion et cyberharcèlement sexuel. Malgré tout, la victime ignore si tous les vidéos ont été supprimés.

Malgré ses tentatives, Jill n’a jamais eu de réponse de MindGeek. Elle craint que d’autres vidéos d’elle soient toujours accessibles sur le web.

«Je veux que les gens sachent que nous sommes de vraies personnes, a-t-elle dit. Si nous restons anonymes, personne ne verra votre visage ou votre nom – vous n'êtes pas vraiment considéré comme une personne.»

«[MindGeek] blesse des vies, a-t-elle poursuivi. L’entreprise m’a fait mal. Je souhaite simplement que plus de personnes se manifestent et que nous puissions construire une communauté ensemble. [...] J’avais tellement honte que j’ai pensé m’enlever la vie.»

Un viol en ligne

Jill est loin d’être la seule victime.

En 2019, une jeune fille disparue de 15 ans a été retrouvée après que sa mère ait été alertée. Il y avait près de 60 vidéos de l’adolescente sur Pornhub, alors qu’elle était victime d’une agression sexuelle.

La victime Rose Kalema a également partagé sa propre histoire déchirante en 2020. Elle a raconté comment elle avait été violée sous la menace d'un couteau alors qu'elle n'avait que 14 ans.

Rose a déclaré qu'elle s'était sentie malade lorsque, quelques mois plus tard, la vidéo avait été téléchargée sur Pornhub et partagée par ses camarades de classe, selon la BBC.

Rose Kalema n’a eu aucune réponse de Pornhub, jusqu’à ce qu’elle communique avec les propriétaires par l’entremise de son avocat.

Des avocats du cabinet américain Brown Rudnick ont lancé des procédures judiciaires un contre MindGeek et ses diverses sociétés affiliées, et ce, au nom de 30 victimes de pédopornographie, de viol et de traite des êtres humains.