Toujours sur pilote automatique: un avis de recherche lancé pour un avion de chasse

Un avion de chasse prouve ses capacités furtives et de survie en donnant du fil à retordre à l’armée américaine qui est obligée de demander de l’aide au public pour retrouver l’avion, après que son pilote s’est éjecté de l’appareil.

Le F-35 se trouverait quelque part au-dessus de la Caroline du Sud puisqu’il s’agit de l’endroit où son pilote s’est éjecté après une «mésaventure» dimanche après-midi, a rapporté NBC News.

L’avion est cependant resté en mode pilote automatique lors de la procédure, ce qui peut laisser croire qu’il est toujours en vol, a expliqué au média Jeremy Huggins, porte-parole de la base conjointe de Charleston.

Les autorités ne savent pas non plus si le jet a pu s’écraser ou non quelque part.

L’armée américaine a donc publié un message sur Facebook pour demander à la population de signaler s’ils avaient toute information au sujet de l’appareil ou s’ils l’ont aperçu. Ils ont notamment indiqué que le pilote était dans un état stable à l’hôpital.

Selon le géant de l'aérospatiale Lockheed Martin, le F-35 serait «l'avion de combat le plus avancé au monde», mais aussi le «plus létal, le plus furtif et le plus apte à la survie».