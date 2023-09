Un Américain libéré d'Iran salue la «décision incroyablement difficile» prise par Biden

«Merci président Biden d'avoir fait passer la vie humaine avant la politique», a déclaré lundi Siamak Namazi, l'un des cinq Américains tout juste libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Iran.

L'administration Biden a «pris des décisions incroyablement difficiles pour nous sauver», a salué dans un communiqué cet homme d'affaires arrêté en 2015 en Iran, en ajoutant: «Merci de mettre fin à ce cauchemar».

«Je vous exhorte de lancer une initiative mondiale qui empêchera les prises d'otage», a-t-il déclaré à l'endroit du président Biden qui doit s'adresser cette semaine aux dirigeants réunis à l'Assemblée générale de l'ONU, à New York.

«Si le monde libre accepte de prendre des mesures draconiennes contre ceux qui utilisent la vie humaine comme monnaie d'échange, alors le régime iranien et ses semblables seront forcés de faire des choix différents», a-t-il fait valoir.

«Malheureusement, d'ici là, davantage Américains et des ressortissants d'autres pays risquent d'être les victimes d'États ravisseurs, une horreur, et je vous en remercie, que ma famille et moi tentons de mettre derrière nous», a encore ajouté M. Namazi.

Le président américain Joe Biden a promis lundi de «continuer à sanctionner l'Iran pour ses actions provocatrices dans la région» après l'annonce d'un échange de prisonniers entre Téhéran et Washington, qui le place dans une position politique délicate.

«Réunir avec leur famille les Américains illégalement détenus à l'étranger est une priorité de mon gouvernement depuis le premier jour», a écrit Joe Biden, qui dit avoir rapatrié au total «des dizaines de compatriotes.»

L'un des cas les plus récents, et les plus marquants, est celui de la basketteuse Brittney Griner, anciennement détenue en Russie et libérée en décembre 2022 dans le cadre d'un échange avec le marchand d'armes russe Viktor Bout.