Un enseignant de Saint-Hyacinthe accusé d'attouchements sur neuf élèves du primaire

Un enseignant retraité de Saint-Hyacinthe aurait entre autres profité des cours d’éducation physique pour commettre des attouchements sur des fillettes d’âge primaire, lui qui a été dénoncé après le mouvement #moiaussi par neuf de ses anciennes élèves.

« Malheureusement, je réagissais de façon silencieuse et inerte, je ne me souviens pas d’avoir eu des mouvements défensifs ou de recul. Je me sentais inconfortable. Je n’étais pas bien », a relaté l’une des présumées victimes de Gilles Robineau à propos des attouchements.

Le professeur aujourd’hui retraité subit son procès au palais de justice de Saint-Hyacinthe pour agression sexuelle, contact sexuel et attentat à la pudeur. Dans les années 1970 et 1980, il aurait fait au moins neuf victimes, qui étaient toutes ses élèves à l’époque.

Courtoisie Sûreté du Québec

Caresses sous les vêtements

La première victime présumée qui a témoigné avait moins de 10 ans quand Robineau était son enseignant en éducation physique dans une école primaire de Saint-Hyacinthe.

À plusieurs reprises, il aurait caressé sa poitrine par-dessus et sous son léotard, alors qu’elle l’aidait à ranger le matériel pour le cours dans un petit local de rangement adjacent au gymnase. « Ma poitrine était au stade zéro, je n’avais aucune forme », a-t-elle précisé.

Lors d’exercices sur le cheval-sautoir, il aurait touché son pubis, parfois jusque sous ses vêtements, a rapporté la femme au juge Christian Jarry. « Il rentrait sa main par l’aine », a-t-elle dit, en précisant qu’il agissait toujours « de façon furtive ».

« Je ne comprenais pas exactement ce qui se passait et on n’en parlait pas à ce moment. Je restais pognée avec mon ressenti », a-t-elle déploré.

Grâce à #moiaussi

La femme aujourd’hui dans la cinquantaine a porté plainte après le mouvement #moiaussi, survenu à l’automne 2017 : « Ça a ravivé mes souvenirs et le sentiment de vouloir faire quelque chose avec ça », a-t-elle expliqué lors du contre-interrogatoire mené par l’avocate de la défense, Me Brigitte Martin.

Sa dénonciation a mené à l’arrestation de Robineau en novembre 2018 par la Sûreté du Québec. Les témoignages des huit autres présumées victimes se feront entendre au cours de la semaine au procès de l’homme de 72 ans.

Plus de détails à venir...