Un quinquagénaire et sa fille arrêtés pour inceste et triple meurtre de nourrissons

Un Polonais de 54 ans et sa fille de 20 ans ont été arrêtés et accusés d’inceste et de triple meurtre de nourrissons.

Le quinquagénaire, un homme sans histoires, est soupçonné d’avoir eu des relations incestueuses avec sa fille avec qui il aurait eu au moins un des bébés tués.

La police polonaise a découvert les corps des trois nouveau-nés dans la cave d’une maison délabrée du village Czerniki, au sud-ouest de Gdansk, où vivaient le père incestueux et sa fille.

Samedi, des agents de police poursuivaient leurs recherches pour trouver d’autres éventuelles victimes, selon ce qu’a rapporté 7Sur7, citant des médias locaux.

Le père incestueux qui vivait avec sa fille n’a pas d’antécédents judiciaires, alors que les services sociaux n’ont été alertés qu’après la découverte des corps sans vie des trois nourrissons.