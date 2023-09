Une série télé sur l’évasion des frères Stastny en développement

La spectaculaire évasion des frères Stastny pour venir jouer avec les Nordiques de Québec, au début des années 1980, sera racontée dans une série télé de six épisodes actuellement en phase de développement.

Opération Stastny, une adaptation du livre Les Stastny : le coup de génie de Gilles Léger, écrit par Robert Laflamme et paru en 2012, vient de recevoir du financement de la SODEC et du Fonds des médias du Canada via le Programme d’aide au prédéveloppement de séries télévisées basées sur adaptations littéraires.

Selon le communiqué émis par la SODEC, Opération Stastny se déclinera en six épisodes d’une heure. L’adaptation sera signée Érik K. Boulianne, Jean-François Leblanc et Marc-André Rioux. Christal Films agit comme producteur.

Peter et Anton Stastny ont profité d’un tournoi à Innsbruck, en Autriche, pour fuir la Tchécoslovaquie, le 24 août 1980, avec l’aide de Marcel Aubut et Gilles Léger, alors président et directeur du développement des joueurs des Nordiques. Leur frère ainé Marian les a rejoints au Québec un an plus tard.