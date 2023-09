Violence armée: Québec veut sortir les jeunes délinquants de la criminalité un à la fois

Québec espère diminuer le nombre d’épisodes de violence armée à Montréal en incitant, un à un, les jeunes délinquants à revenir sur le droit chemin.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était dans la métropole lundi pour annoncer un investissement de 1,8 million $ sur trois ans dans le projet PIVOT, qui vise à lutter contre la violence armée. De cette somme, 1,35 million $ provient des coffres du gouvernement. La Ville de Montréal injectera quand à elle 513 000$.

Le plan du gouvernement, inspiré de « l’approche de Glasgow », est de soutenir les jeunes délinquants pour éviter qu’ils s’enfoncent dans la criminalité.

«C’est un combat qui doit continuer pour être capable de sortir le plus possible de jeunes [de la criminalité], qui malheureusement trouvent que de porter l’arme, ça peut être ‘’le fun’’. Mais ce n’est pas cool», a laissé tomber le ministre Bonnardel.

Selon René-André Brisebois, qui est intervenant et chercheur à l’Institut universitaire Jeunes en difficultés du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, l’approche préconisée par le gouvernement a fait ses preuves ailleurs dans le monde.

«Dans les endroits où ça a été déployé, que ce soit aux États-Unis ou en Écosse, ce qu’on voit dans les recherches, ce sont des diminutions de 33% à 50 % de la criminalité violente», a-t-il dit.

L’idée est de concentrer les efforts des forces de l’ordre au bon endroit, et d’atteindre de gros résultats en faisant «des petits pas», a ensuite expliqué François Bonnardel.

«Si à chaque petit pas, on réussit à sauver des jeunes et à les sortir de cette petite criminalité, qui pourrait devenir de la grande criminalité, on aura gagné», a affirmé le ministre.

À la question de savoir combien de jeunes bénéficieront de soutien, René-André Brisebois a répondu que le projet «ne vise pas un grand nombre», mais «des individus très ciblés».

«Peut-être une trentaine, une quarantaine de jeunes. Si on réussit à faire une différence dans la vie de un, deux, trois, quatre, ça va faire une différence énorme», a-t-il ajouté, en précisant que de laisser un jeune suivre la voie de la criminalité peut à terme coûter environ 2 millions $ à la société, et donc, que le jeu en vaut la chandelle.

Pour l’instant, le projet PIVOT sera déployé dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Nord, où il se produit davantage d’événements impliquant une arme à feu.

Le ministre Bonnardel a également tenu à rappeler que cette nouvelle mesure s’inscrit dans un plan plus large de lutte contre la violence armée, pour laquelle le budget du Québec prévoit une cagnotte de 50 millions $.

«Entre 2021 et 2022, il y a quand même une baisse de près de 40% des victimes par violence armée. Cette année, on a une légère baisse aussi depuis le début de l’année. Donc c’Est un combat qui n’est pas gagné, mais on fait des progrès», a soutenu le ministre.