Le groupe Duran Duran, sensation pop anglaise des années 1980, s’arrête en ville ce mercredi au Centre Bell à Montréal. Place à la nostalgie!

Toutefois, si on les associe souvent à cette décennie, le groupe n’a jamais vraiment cessé ses activités depuis 45 ans déjà en proposant bon an mal des albums de nouvelles chansons.

On s’attend quand même à entendre les classiques The Reflex, Rio ou New Moon On Monday sur la scène mercredi soir prochain.

En attendant le grand soir, voici cinq choses à savoir sur Duran Duran.

1. Duran Duran a été fondé en 1978

Les trois membres fondateurs à l’époque étaient Nick Rhodes, John Taylor et Stephen Duffy. Ce dernier quittera assez tôt pour poursuivre une carrière en solo. L’alignement le plus «classique» du groupe, composé des Simon Lebon (64 ans), Roger Taylor (63 ans), John Taylor (63 ans), Andy Taylor (62 ans) et de Nick Rhodes (61 ans), commence à se faire connaître en 1980. À noter que les trois Taylor du groupe n’ont aucun lien de parenté.

2. Duran Duran a longtemps été le groupe favori de Lady Di

C’est connu: la presse britannique à sensation se délecte de la moindre information concernant la famille royale. Ainsi, on a appris au début des années 1980 que le groupe préféré de Lady Di était bel et bien Duran Duran.

Dans la série The Crown retraçant les moments marquants de la famille royale, on peut voir un poster du groupe sur le mur de la chambre de la future princesse.

En 2007, soit 10 ans après la mort de celle-ci, Duran Duran participe à l’événement Concert for Diana pour honorer sa mémoire.

3. Le groupe a composé une des chansons les plus populaires tirées d’un film de James Bond

A View To Kill, extrait de la bande sonore du film du même nom, sera le premier titre issu des films du célèbre agent 007 à grimper au sommet des palmarès. Et à ce jour, il reste le seul à avoir connu ce privilège. Même Paul McCartney a dû se contenter d’un numéro 2 avec Live and Let Die.

4. Duran Duran a toujours été reconnu pour ses clips grandioses

S’il est un combo qui a su profiter à fond de la génération MTV, c’est bien Duran Duran. La mise en image de leurs singles rivalisait en importance avec l’enregistrement de la pièce elle-même. Même qu’à leur début, alors que le groupe ne s’était pas encore faufilé dans la programmation des radios commerciales américaines, il faisait son entrée sur les ondes de MTV avec le clip Hungry Like The Wolf.

https://youtu.be/oJL-lCzEXgI?si=LpqwZvQhCNJGWnFv

Ils furent parmi les premiers à consacrer une vidéocassette complète à des vidéoclips. Leur première compilation de clips se mérita même un Grammy. Au fil des ans, leurs clips mémorables furent récompensés à maintes occasions: Girls On Film et Hungry Like The Wolf pour le meilleur clip au Grammy Awards en 1984, Wild Boys pour le meilleur clip au Brit Awards en 1985.

5. Un nouvel album sur l’Halloween pour le 27 octobre

Duran Duran lance un nouvel album autour du thème de l’Halloween le 27 octobre prochain. Son titre? Danse Macabre. L’idée de ce rare album concept dans la discographie du groupe est venue à Simon LeBon après un spectacle donné le 31 octobre l’an dernier. La prestation montréalaise de mercredi devrait d’ailleurs révéler quelques chansons de celui-ci. Tout en faisant la part belle aux singles qui ont fait de Duran Duran un des groupes pop les plus populaires de la planète à une certaine époque.