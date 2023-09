Xi Jinping qualifié de «dictateur»: la Chine dénonce «une provocation» d'une ministre allemande

La Chine a dénoncé lundi comme «une provocation politique» les commentaires de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui a qualifié le président Xi Jinping de «dictateur».

«Ces commentaires sont extrêmement absurdes et constituent une grave atteinte à la dignité politique de la Chine ainsi qu'une provocation politique ouverte», a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse quotidienne.

Mme Baerbock avait employé le terme de «dictateur» dans un entretien à Fox News le 14 septembre, à l'occasion d'une visite aux États-Unis.

Évoquant la guerre en Ukraine, elle avait déclaré : «Si Poutine devait gagner cette guerre, quel signe cela enverrait-il aux autres dictateurs dans le monde, comme Xi, comme le président chinois? C'est pourquoi l'Ukraine doit gagner cette guerre».

La Chine est «fortement mécontente» de ces propos et a fait des «démarches solennelles auprès de la partie allemande par la voie diplomatique», a ajouté Mao Ning.

Pékin est le premier partenaire commercial de l'Allemagne, mais cette dernière a publié une loi en juillet visant à devenir moins dépendante de cette relation et à mieux protéger ses intérêts stratégiques face à une Chine «de plus en plus offensive».

«Nous sommes réalistes, mais pas naïfs», avait prévenu lors de la présentation de ce texte Annalena Baerbock, dont le parti écologiste plaidait en faveur d'une attitude plus dure que les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz et les Libéraux, avec lesquels il forme la coalition au pouvoir en Allemagne.