Achats de publicité sur Facebook: Alexandre Leduc déplore la chaleur que subit Gabriel Nadeau-Dubois

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, déplore la chaleur que subit Gabriel Nadeau-Dubois en raison de la décision, prise par son parti, de continuer d’acheter de la publicité sur Facebook et Instagram.

Rappelons qu’à l’instar du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, le premier ministre François Legault demande à Québec solidaire et au Parti libéral du Québec de ne plus acheter de publicité au géant Meta.

C’est l’engagement que la plupart des partis politiques ont pris au début de l’été, par solidarité avec les médias qui souffrent du blocage de leurs contenus sur Facebook et Instagram. QS et le PLQ ont toutefois décidé de mettre ce boycott publicitaire sur pause, jusqu’à l’élection partielle du 2 octobre prochain, dans Jean-Talon.

Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire, la candidate au co-porte-parolat, Émilise Lessard-Therrien, a demandé à son parti de ne pas renouveler ses publicités sur Facebook, mais en vain.

Les chefs péquiste et caquiste n’ont pas lâché le morceau depuis la semaine dernière. Le premier ministre a entre autres suggéré à Québec solidaire de « changer de nom » et le PQ, de son côté, a notamment publié un photomontage mettant en vedette Gabriel Nadeau-Dubois, Marc Tanguay et le riche PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Caricatures

Québec solidaire et son chef parlementaire ont aussi été critiqués par plusieurs chroniqueurs, dans différents médias, au cours des derniers jours.

Il y a « beaucoup de chaleur sur mon ami Gabriel », a observé le leader parlementaire de QS, Alexandre Leduc.

« J’ai vu toutes sortes de caricatures, d’ailleurs, qui attaquent beaucoup mon collègue Gabriel Nadeau-Dubois », a-t-il déploré.

« Mais il faut penser qu’il ne s’est pas levé un matin, Gabriel, en prenant cette décision là-tout seul, a continué le député d’Hochelaga-Maisonneuve. On est un grand groupe de personnes qui avons réfléchit à ça : le caucus, le comité de coordination national, l’exécutif grosso modo, au total mon Dieu, on doit bien être 20-25 personnes qui se sont assis, qui ont réfléchit, qui ont pesé le pour et le contre. »

Chantal Soucy retire une publicité

Comme Gabriel Nadeau-Dubois l’a répété lundi, Alexandre Leduc considère que « la question de Meta, ce n’est pas question simple, dans le sens ou c’est un état de fait on est dépendant de ça : plusieurs médias [...] achètent encore de la publicité sur les réseaux sociaux ».

M. Leduc n’a pas été surpris d’apprendre que la députée caquiste Chantal Soucy a sponsorisée l’une de ses publications Facebook, au cours des derniers jours.

« Il y a des cas comme ça qui vont survenir dans le futur », croit le député solidaire

« Il s’agit d’une erreur de mon équipe, j’en suis désolée. La publicité a été retirée dès que je m’en suis rendue compte », a commenté la députée de Saint-Hyacinthe, dans une déclaration transmise à notre Bureau parlementaire, quelques heures après que le 98,5 FM ait ébruité l’affaire.

CAPTURE D'ÉCRAN TIRÉE DE FACEBOOK