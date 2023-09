Blink-182 annonce un nouvel album, le premier en 12 ans

Les membres de Blink-182 ont réalisé un nouvel album.

One More Time, le neuvième album studio du groupe californien, sera le premier réalisé par Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker depuis Neighborhoods en 2011. Le disque sortira le 20 octobre via Columbia Records, tandis que la chanson-titre sera disponible jeudi.

« Sur l'album, One More Time parle de... pourquoi faut-il ces catastrophes comme mon accident d'avion ou Mark qui est malade pour que notre groupe se reforme ? », a expliqué le batteur et producteur de l'album, Travis Barker, dans une bande-annonce publiée lundi.

Le mari de Kourtney Kardashian a été impliqué dans un accident d'avion, qui a tué quatre des six personnes à bord, en 2008, tandis que Mark Hoppus a eu un cancer en 2021.

Le guitariste et chanteur Tom DeLonge a ajouté : « En disant ces mots, One More Time, c'est comme : hé, c'est la dernière fois qu'on va tout foutre en l'air. »

Tom DeLonge a quitté Blink-182 pour la première fois en 2005 pour former son nouveau groupe, Angels and Airwaves. Il est revenu entre 2009 et 2015 et a retrouvé ses anciens camarades du groupe en 2022 après les problèmes de santé de Mark Hoppus. Les chanteurs de All the Small Things sont actuellement en Europe dans le cadre de leur tournée mondiale. Ils devraient se produire à Prague, en République tchèque, mardi soir.