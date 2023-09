Campagne 2023 de Centraide: la précarité gagne du terrain à Québec

Forte inflation, crise du logement, insécurité alimentaire : la précarité gagne du terrain jusqu’à Québec où les besoins sont criants, selon Centraide, qui lance un appel aux dons.

« Je pense qu’on est dans un point tournant. On est dans un Y dans notre société présentement. On vit des crises humaines », affirme la présidente-directrice générale de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Isabelle Genest.

L’organisation philanthropique régionale donnait mardi matin le coup d’envoi de sa campagne de collecte de dons annuelle, au Monastère des Augustines.

Or, celle-ci prend une importance toute particulière, au moment où une tempête parfaite semble se dresser devant le milieu communautaire.

Dominique Lelievre

Les fonds serviront à appuyer 225 organismes et projets contre la pauvreté, l’exclusion et les inégalités sociales.

En première ligne

Des données fraîches de Statistique Canada indiquaient mardi que l’inflation a connu une nouvelle hausse de 4 % d’une année à l’autre, en août au pays.

La semaine dernière, un rapport a révélé que le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 36 % dans la Capitale-Nationale et de 16 % en Chaudière-Appalaches.

« [L’itinérance], c’est la forme la plus visible et extrême de la pauvreté. Avant d’arriver là, ça veut dire qu’il y a beaucoup de choses qu’on a échappées », déclare Isabelle Genest qui souligne que les organismes communautaires sont bien souvent en première ligne.

Ces derniers croulent sous les demandes, pendant que le portrait de la pauvreté change (voir encadré).

À trois mois de la rue

« En 2021, on avait 68 paniers de Noël [pour les familles en difficulté]. En 2022, 97. Cette année, ça va sûrement être 138. C’est une augmentation de 42 %», donne en exemple Véronique Beaulieu, présidente au conseil d’administration du Service d’entraide Amélie et Frédérick.

Dominique Lelievre

L’organisme situé dans Neufchâtel–Lebourgneuf, géré par 4 employés dévoués, mais « débordés », a pu relancer son service de cuisine collective dans la dernière année, avec l’appui de Centraide.

« L’augmentation des coûts du panier d’épicerie, c’est vraiment l’enjeu. L’inflation, tout ça... les gens sont à trois mois de la rue », pointe Mme Beaulieu.

Donateurs généreux

Fait encourageant, la situation économique ne semble pas freiner l’ardeur des donateurs.

« On fait notre sollicitation avec un immense respect et avec la compréhension de la situation économique [...] mais à date les gens qui sont les plus choyés, je dirais, dans la vie, ils le réalisent encore plus. On a vu plusieurs personnes lever la main, dire “moi, j’augmente cette année” », dit la PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.

L’an dernier, la collecte a permis d’amasser une somme record de 18,3 millions $.

Des chiffres qui parlent

300 demandes d’aide alimentaire reçues à l’organisme Le Pignon bleu au début du mois, soit 3 fois plus que sa capacité

De ces 300 demandes, 62 % provenaient de familles ayant des revenus d’emploi

Près d’une personne sur 3 qui demande de l’aide alimentaire chez Moisson Québec a un revenu d’emploi

Une personne sur cinq de la région a recours aux services des organismes et projets communautaires soutenus par Centraide

Source : Centraide Québec et Chaudière-Appalaches