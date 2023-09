CF Montréal : un autre géant à faire tomber

Cette saison, le CF Montréal s’en est plutôt bien tiré face aux équipes du sommet du classement, ce qui peut être encourageant avant d’affronter la meilleure formation de la Major League Soccer (MLS), le FC Cincinnati.

Cette année, le Bleu-Blanc-Noir a été en mesure de faire plier les plus grands clubs de l’Association de l’Est, dont l’Orlando City SC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et l’Union de Philadelphie.

Cincinnati a facilement battu Montréal 3 à 0 lors de sa visite au TQL Stadium, en mai. Au stade Saputo, là où les joueurs ont été suffisamment inspirés pour signer de belles victoires face aux géants de son association, le scénario pourrait être différent.

«Quand on joue à la maison, l’équipe est bonne. Avec les partisans derrière nous, il y a une ambiance agréable, a expliqué lundi en conférence de presse l’entraîneur-chef Hernan Losada. Je suis agréablement surpris et ça donne un “boost” à tous les joueurs. On espère que même si Cincinnati est la meilleure équipe de la ligue en ce moment, [...] on va faire un bon match.»

Du côté du club de l’Ohio, un joueur se démarque : Luciano Acosta. En fait, il se démarque tellement qu’il a été nommé joueur des mois de juillet et d’août. Le milieu offensif a 13 buts et huit passes décisives à sa fiche cette saison.

Mais qu’est-ce qui le rend si dangereux?

«Tout, a simplement lancé le défenseur Joel Waterman. Son talent, sa vision, ses déplacements sans le ballon, son habileté à créer des occasions pour ses coéquipiers, marquer des buts... il fait tout. Il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et nous devons le neutraliser. Ce sera un gros changement pour notre défensive et pour la formation au complet.»

L’Argentin avait d’ailleurs marqué contre Montréal au printemps, sur un cafouillage en défense.

Des points laissés sur la table

Samedi à Chicago, le CFM a dû se contenter d’un verdict nul de 0 à 0 contre le Fire de Chicago. Dix-neuf tirs ont été tentés, mais aucun ne s’est rendu au fond des filets.

«Nous avons l’impression d’avoir laissé aller des points à la maison. Nous méritions un meilleur sort face à Chicago. Je crois que nous avons eu nos chances, mais ça n’a pas tourné à notre avantage. Ça arrive et il faut regarder vers Cincinnati», a avoué Waterman.

«Nous avons confiance de l’emporter à la maison. Nous devons continuer sur ce rythme. Nous aurions dû gagner contre Chicago, donc il faut vraiment pousser pour trois points», a ajouté George Campbell, qui a failli être celui dénouant l’impasse face au Fire.

Avec 36 points en 28 parties, le CF Montréal n’est pas encore assuré de participer aux rencontres éliminatoires. Son huitième rang actuel lui assure à tout le moins d’un match de barrage. Cincinnati est premier dans l’Est avec 58 points et n’a perdu que quatre fois en 2023.