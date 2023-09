Collision mortelle en mars: le geste du père était volontaire, conclut le coroner

La violente collision qui a coûté la vie au père d’une famille d’Adstock et deux de ses quatre enfants, en mars dernier, serait la conséquence d’un geste volontaire, a conclu le rapport du coroner.

«M. Asselin n’avait jamais freiné ni tenté d’éviter la collision avant l’impact qui s’est produit dans la voie où circulait le poids lourd (direction est)», a détaillé le rapport de Me Donald Nicole, rendu public mardi.

Le 15 mars, après une journée au Bora Parc du Village Vacances Valcartier, la minifourgonnette transportant les six membres de la famille circulait sur la route 112 près de Vallée-Jonction, dans Chaudière-Appalaches, lorsqu’elle a percuté de plein fouet un poids lourd en sens inverse.

La mère et les deux autres enfants ont subi de graves blessures à la suite de ce grave incident.

«L’analyse des données du module de contrôle des dispositifs de sécurité de la mini-fourgonnette a démontré que le véhicule circulait à une vitesse de 130km/h, cinq secondes avant la collision, que le conducteur avait accéléré, qu’il avait braqué le volant vers la gauche pour empiéter dans la voie inverse», peut-on lire dans le rapport.

«De plus, le conducteur de la mini-fourgonnette n’avait jamais appuyé sur les freins ni tenté d’éviter la collision», selon le constat du coroner, qui a relevé que le conducteur du poids lourd impliqué dans l’accident roulait à environ 70 km/h lors de l’impact, selon l’analyse du module GPS du camion.

Selon le coroner, Henrik Asselin est décédé «d’un polytraumatisme sévère consécutif à une collision routière intentionnellement provoquée».

Le fils Nathan, 12 ans, et sa sœur Jolène, 4 ans, sont décédés d’un polytraumatisme et d’une anoxie cérébrale, consécutivement à l’impact de la collision provoquée intentionnellement, a ajouté Me Nicole.