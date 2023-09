Conseil municipal : Jackie Smith siège avec sa fille de 4 mois

De retour d'un congé de maternité, la conseillère de Limoilou, Jackie Smith, a siégé mardi au conseil municipal de Québec, avec sa fille de quatre mois, une première à l'hôtel de ville.

Mme Smith est la première conseillère municipale à accoucher au cours de son mandat à la Ville de Québec, a souligné le bureau de l'élue. Elle souhaite ouvrir la voie à d'autres femmes.

Fonction pensée pour les hommes

«Comme d'autres avant moi, j’occupe une fonction qui a été pensée pour des hommes d’un certain âge et il faut parfois faire notre chemin en marchant pour que les institutions évoluent. Siéger au conseil avec ma fille est une autre étape, nous verrons comment les choses vont se passer et nous nous ajusterons. Je souhaite contribuer à ce que ce soit plus facile pour celles et ceux qui suivront », a fait savoir Jackie Smith par voie de communiqué.

La petite Daphnée a donc été présente mardi lors de la séance et a passé la majorité du temps à dormir dans la poussette.

« J’ai eu le temps de prendre un peu de recul et je reviens motivée par le chemin parcouru depuis les élections. Je suis peut-être la seule élue de Transition Québec, mais force est de constater que nos idées cheminent et finissent souvent par être reprises par mes collègues», a indiqué Mme Smith.