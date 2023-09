Dwayne «The Rock» Johnson se battra-t-il à WrestleMania 40?

Même après s’être éloigné de la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2004, Dwayne «The Rock» Johnson fait toujours déplacer les foules et la compagnie de divertissement sportif pourrait capitaliser sur cette popularité au gala «WrestleMania 40», en avril.

Étant la 40e édition (XL) de la plus grosse soirée de lutte de l’année, la WWE promet de grandes choses, bien qu’elle n’a pas encore dévoilé ses plans. Depuis longtemps, un match entre The Rock et son cousin Roman Reigns semble probable, surtout que le deuxième est détenteur des ceintures de champion universel et de champion de la WWE depuis trois ans.

Johnson semble avoir lancé une perche vendredi dernier, lorsqu’il a effectué une apparition surprise à l'émission "SmackDown" aux côtés de l’animateur Pat McAfee et du jeune loup Austin Theory. La réaction des amateurs a été instantanée et «Rocky» est toujours dans une forme physique phénoménale.

Le même jour, l’homme de 51 ans était l’invité du «Pat McAfee Show», où il a parlé d’un possible retour dans le ring, sans ne rien confirmer, toutefois. The Rock aurait été près de revenir à l’action à «WrestleMania 39», mais les négociations avec Vince McMahon et compagnie ont finalement échoué.

«Nous étions très proches! Mais nous n’arrivions pas à déceler ce qui manquait. Nous avons décidé de déposer nos stylos et nous sommes entendus. Ça se fera, éventuellement... Il y a "WrestleMania" à Philadelphie», a lancé Johnson, faisant référence au gala qui sera présenté au Lincoln Financial Field.

Depuis qu’il est devenu l’un des acteurs les plus populaires de la planète, l’Américain a effectué plusieurs apparitions. Son passage de 2011 à 2013, où il a notamment affronté John Cena à deux «WrestleMania» consécutifs, est encore frais dans la mémoire des amateurs de lutte.