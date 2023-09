[VIDÉOS] Fusillade dans le quartier Saint-Henri: coupable d’avoir tiré devant un bar

Un rappeur montréalais qui avait déchargé une arme à feu prohibée en direction d’un bar du quartier Saint-Henri a finalement été déclaré coupable sur toute la ligne, malgré toutes ses tentatives de jeter un doute dans l’esprit du juge.

« La preuve est étoffée, percutante, les vidéos sont on ne peut plus claires et dressent un portrait accablant pour l’accusé », a déclaré le juge Thierry Nadon, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Assis dans le box des accusés, Brandon Buissereth est resté de marbre face à ce verdict qui devrait lui valoir entre 5 ans et 14 ans de pénitencier.

Buissereth, un rappeur de 28 ans, avait commis son crime dans la nuit du 17 et 18 juin 2021. Ce jour-là, il était allé au bar Riverside, qui longe le canal Lachine dans le quartier Saint-Henri. Or, à un moment, un conflit a éclaté entre deux groupes et des coups de feu ont été tirés.

Tout indique que Buissereth n’avait rien à voir avec cette fusillade sauf que quelques secondes plus tard, il s’est pointé devant le bar et s’est mis à tirer avec un pistolet Ruger LC9 9mm, une arme prohibée.

« Il prend ensuite la poudre d’escampette », a expliqué le juge.

Pour blesser

En tout, il a tiré cinq balles en direction du bar, où se trouvaient des passants. Il a entre autres atteint la vitre côté conducteur d’un véhicule stationné, ainsi que la portière arrière d’un autre véhicule.

« Il visait les gens, son intention était clairement de blesser », a conclu le magistrat en ajoutant que l’arme avait été trouvée sous un banc de parc.

Or, lors du procès, Buissereth avait soulevé la possibilité qu’il n’était pas le tireur, ou encore que l’arme était chargée de balles à blanc, si bien que le véritable auteur de la fusillade était au large.

Capté par une caméra

Ces arguments n’ont toutefois pas fonctionné, d’autant plus la fusillade ait été filmée par un automobiliste qui se rendait au bar, et qui avait muni son véhicule de caméras.

Sur ces images, l’on voit clairement un individu faire feu avant de prendre la fuite. En comparant entre autres l’habillement du tireur avec celui de Buissereth au bar, le juge a conclu qu’il s’agissait de la même personne.

Plusieurs douilles ont d’ailleurs été retrouvées à l’endroit où les coups de feu ont été tirés.

Buissereth a donc été déclaré coupable de possession d’arme prohibée, mais aussi d’avoir déchargé une arme à feu en direction d’un lieu, dans l’intention de mettre des vies en danger.

Il reviendra à la cour en janvier, pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer. Mes Anthony El Haddad et Ouissam Akhrif de la défense comptent faire entendre des témoins visant à dresser un portrait favorable de l’accusé. Me Jean-Philippe MacKay de la Couronne vérifiera si des témoins innocents de la fusillade souhaitent témoigner.

Des appels logés au 911 ce soir-là devraient également être déposés en preuve, afin de montrer la panique que l’affaire avait générée.