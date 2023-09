Greg Bird a retrouvé le plaisir de jouer au baseball

Greg Bird a tellement aimé son expérience avec les Capitales de Québec qu’il n’exclut pas la possibilité de revenir avec l’équipe en 2024.

«Je ne m’attendais à rien, c’est fou, a confié l’ancien des Yankees de New York, à propos de sa venue à Québec. J’aime l’équipe, je vais y penser pour revenir l’an prochain, c’est sûr. J’aime comment l’organisation est menée et le plaisir qu’on a de jouer au baseball.»

Après avoir été affecté par de nombreuses blessures durant sa carrière dans le baseball majeur, l’athlète de 30 ans originaire du Colorado a visiblement profité de ce court séjour avec les Capitales pour retrouver l’amour du jeu.

«Je n’avais jamais gagné un tel championnat, rien de comparable à ça, livrait-il, dimanche à Evansville, pendant les célébrations sur le terrain au terme du cinquième et ultime match. C’est fantastique, on a tellement de plaisir et avec la manière dont on a gagné cette finale, c’est juste incroyable!»

Une belle amitié

Sous une pluie de champagne, Bird n’a pas manqué d’aller remercier son ami Evan Rutckyj, qui lui avait proposé de prêter main-forte aux Capitales, le mois dernier, à la suite d’une blessure subie par Marc-Antoine Lebreux.

«J’étais content quand il a répondu qu’il allait venir, mais je n’avais aucune idée que ça fonctionnerait, a témoigné Rutckyj, un releveur. J’imaginais que c’était un coup d’épée dans l’eau... Avec ce championnat, je suis tellement content pour lui, car c’est un gars vit pour le baseball.»

En tant qu’ami, Rutckyj sait aussi très bien que Bird aura profité de son passage avec les Capitales pour retrouver le plaisir de pratiquer son sport.

«Quel bonheur de jouer devant la foule à Québec!», a d’ailleurs reconnu Bird.