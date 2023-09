[IMAGES] Jeux du Canada: la Ville de Québec construira un nouveau centre de curling

La Ville de Québec construira un nouveau centre de curling, qui sera prêt à temps pour l’ouverture des Jeux du Canada, qui se dérouleront du 26 février au 15 mars 2027.

Le nouveau centre qui comprendra huit pistes et d’autres aménagements sportifs sera construit dans l’arrondissement des Rivières, au coin de l’avenue des Rocailles et du boulevard Pierre-Bertrand.

Ce terrain appartient à la Ville de Québec. Il avait été acheté pour y aménager la future centrale de police, avant que la Ville ne change d’idée en raison de l’exiguïté du terrain, pour cette installation.

Stephanie Martin

«Le centre, qui accueillera les compétitions de 2027, pourra devenir un legs important de ces Jeux», a lancé le maire, Bruno Marchand, en conférence de presse, lundi, au Centre de curling Jacques-Cartier. «Ça ne sera pas un Stade olympique», a-t-il tranché.

«Le legs, comme le Pavillon de la Jeunesse [pour les Jeux de 1967], va appartenir à la communauté. La Ville est le principal promoteur. La Ville va contribuer et on va aller chercher un partenariat avec d’autres paliers de gouvernement. Le montage financier, on est en train de le faire.»

Photo Stéphanie Martin

Prix non dévoilé

La fourchette de prix estimée pour cette construction n’a cependant pas été dévoilée.

Le centre de curling regroupera les deux clubs, Jacques-Cartier et Victoria. Ceux-ci évoluent actuellement dans des centres désuets à sept pistes au total, a indiqué Claude Drolet, président du Club de curling Victoria. «On fait office de parent pauvre», quand on compare à d’autres centres à travers le pays.

Le bâtiment du boulevard René-Lévesque, qui accueille le club de curling Jacques-Cartier ne servira plus au sport, a dit le maire Bruno Marchand, qui s’est fait avare de commentaires sur sa future vocation. Il a parlé d’un «geste citoyen» que posera le club et qui sera annoncé ultérieurement.

Plus de détails à venir...