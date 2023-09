La vie de ces trois lutteurs vient de changer

Il y a de ces moments qui changent une vie, trois lutteurs canadiens l’ont compris dimanche soir en remportant la seconde édition de Lutte Académie

Le concours pancanadien organisé par Jacques Rougeau a couronné Shaun Moore, de la Saskatchewan, Kat Von Heez de l’Alberta et Clutch Jesse V de l’Ontario.

Ils se méritent chacun une bourse de 10 000$ en plus d’un séjour de trois mois à l’académie de lutte Nightmare Factory en Géorgie, une copropriété du lutteur QT Marshall de l’All Elite Wrestling qui agissait comme juge à Lutte Académie.

«Ça confirme que je suis là pour aider les lutteurs, développer la jeunesse et passer le flambeau. Il y aura une troisième édition de Lutte Académie», a confirmé Rougeau.

Vie changée

Ancien lutteur olympique qui a même fait partie de l’équipe canadienne et qui a fait les qualifications des Jeux panaméricains, Shaun Moore voit un rêve se réaliser.

«C’est énorme. Je suis né à Londres et ensuite nous sommes déménagés à Régina. C’est une opportunité qui veut tout dire pour moi parce que je veux être lutteur depuis que j’ai six mois.

«Il n’y avait pas de lutte olympique en Angleterre quand j’étais jeune alors dès que je suis arrivé ici, à 13 ans, je me suis inscrit.»

Moore, qui n’est pas très gros, mais qui en a dedans, lutte depuis neuf ans et il a reçu un très gros compliment de la part de QT Marshall qui lui a dit qu’il était le patron dès qu’il s’est présenté sur le ring dans un match qui impliquait quatre lutteurs.

«C’est très flatteur parce que je travaille beaucoup sur cet aspect, je veux mener le jeu et c’est mon objectif.»

Arrivée par un Comiccon

Kat Von Heez est installée à Edmonton où elle vit avec son mari Bobby Sharp, un autre lutteur qui participait aussi à la compétition.

C’est en étant découverte dans un Comiccon qu’elle a pris le virage de la lutte.

«J’ai fait du power lifting, j’ai fait des compétitions d’hommes forts, mais c’est la lutte qui est restée avec moi.

«J’aime ce sport parce que tu peux être une version amplifiée de toi-même et c’est super amusant parce que tu peux faire des trucs que tu ne ferais pas normalement en société.»

Cette victoire lui permet de réaliser qu’elle a sa place dans un monde surtout masculin qui n’est pas toujours facile.

«C’est une forme de validation de gagner cette compétition. Parfois on se fait dire qu’on n’a pas d’affaire là ou qu’on n’a pas le bon look, mais ça c’est concret et ça démontre qu’on fait les bonnes choses.»

Arrivé tard

Installé à Toronto, mais originaire d’Ottawa, le massif Clutch Jesse V est d’une gentillesse insoupçonnée quand on voit ce gros tas de muscles torturer ses adversaires dans le ring.

Âgé de 35 ans, il a commencé à lutter il y a seulement six ans et c’est un hasard de la vie qui l’a emmené dans le ring.

«J’ai commencé à lutter après avoir fait la grande demande à ma femme dans un ring de lutte. J’ai fini par décider d’essayer. J’ai toujours pensé que j’étais trop petit parce que j’ai grandi en regardant Hulk Hogan et le Géant Ferré.»

Le grand gaillard a connu un essor assez rapide et a même atteint la finale de Lutte Académie l’an passé sans goûter à la victoire.

«J’ai progressé assez rapidement surtout quand on sait qu’il y a eu la COVID à travers ça.»

Des heures

Évidemment, être lutteur au Canada est surtout l’affaire de passionnés parce qu’on ne peut malheureusement pas vraiment en vivre.

Prenez l’exemple de Clutch Jesse V, il est père de deux fillettes et il travaille comme un damné.

«Je travaille 100 heures par semaine, je gère quatre restaurants et bars et les propriétaires savent que j’aime la lutte alors ils sont conciliants.»

C’est la même chose pour Kat Von Heez qui a deux emplois en plus de chanter dans un groupe de musique.

Au moins, ils sont maintenant un peu plus près de réaliser leur rêve qui est de vivre de leur sport et de leur art.