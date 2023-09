Le bourreau de Lanaudière, Gilles Croze, est décédé à 69 ans

TVA Nouvelles a appris de source sûre que le bourreau de Lanaudière, Gilles Croze, est décédé au cours des derniers jours.

L’homme de 69 ans aura passé les derniers jours de sa vie en prison. La maladie (un cancer) avait cependant forcé son transfert dans un CHSLD où il a rendu l’âme, le 6 septembre dernier. Une victime alléguée à qui nous avons parlé qui souhaite garder l’anonymat n’a pas caché sa déception, car aucune peine n’aura finalement été imposée dans ce dossier. Croze a étiré les procédures judiciaires jusqu’à sa mort en changeant régulièrement d’avocats.

Il faisait face à près de 80 chefs d’accusation. On lui reprochait des crimes sexuels et violents durant quatre décennies dans plusieurs villes du Québec : agression sexuelle, séquestration, d’avoir proféré des menaces de mort, d’avoir manipulé une arme à feu d’une manière négligente, d’attentat à la pudeur et d’avoir braqué une arme à feu sur 14 présumées victimes.

À cela s’ajoutait d’autres chefs, dont de s’être « frauduleusement fait passer pour une personne morte ou vivante avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ».

Ces événements auraient eu lieu entre le 17 septembre 2015 et le 4 juin 2019, jour de l’arrestation de l’accusé à Saint-Charles-Borromée.

Vomissure et excréments

Des neuf endroits où Croze aurait sévi depuis 1976, deux autres s’ajoutent, soit Saint-Lin-Laurentides et l’arrondissement montréalais de Rivière-des-Prairies.

Il aurait aussi fait des victimes à Saint-Charles-Borromée, Joliette, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Paul, Varennes, Longueuil, Chambly et Sainte-Brigide-d’Iberville.

Selon les informations du Journal de Montréal, le sexagénaire aurait notamment forcé des enfants à manger leur vomissure et il aurait tué leur animal domestique devant eux.

Quant aux femmes adultes, Croze les aurait violées à de nombreuses reprises, aurait tenté de les étrangler, leur aurait lancé des objets et les aurait frappées.

Il aurait même forcé une femme atteinte d’une déficience intellectuelle à manger un sandwich aux excréments de lapin, le tout devant des enfants.