Le film «Oppenheimer» est un chef d'oeuvre, selon Denis Villeneuve

Un des grands succès de l’été au cinéma, le film Oppenheimer, du réalisateur Christopher Nolan, vient de franchir le cap des 900 millions de dollars au box-office mondial. Et le cinéaste québécois Denis Villeneuve est un des premiers à s’en réjouir.

Dans une entrevue qu’il a accordée mardi à l’Associated Press, Villeneuve a confié avoir su en voyant Oppenheimer que le nouveau film de Nolan était «un chef d’œuvre». Mais de son propre aveu, l’immense succès du drame historique au box-office a dépassé ses attentes.

«On parle d’un film de trois heures sur des gens qui parlent de physique nucléaire», s’est étonné le réalisateur québécois.

Selon l’Associated Press, Oppenheimer a récolté plus des recettes de plus 1,79 millions de dollars lors de ses projections en format IMAX. On sait que Villeneuve a tourné plusieurs scènes de ses films Dune avec une caméra IMAX.

«Le futur du cinéma, c’est IMAX et les grands formats, a d'ailleurs rappelé à ce sujet le cinéaste québécois. Le public veut voir quelque chose qu’il ne peut pas voir chez lui. Il veut vivre un événement.

«Dans l’esprit de certaines personnes, les films sont devenus un contenu plutôt qu’une forme d’art. Je déteste ce mot «contenu». Le fait que des films comme Oppenheimer soient diffusés sur grand écran et deviennent un événement remet en lumière l’idée qu’il s’agit d’une formidable forme d’art qui doit être vécue au cinéma».

Denis Villeneuve lancera le deuxième film de la saga Dune en mars prochain.