Jusqu’ici (2023) un total de 72 femmes astronautes ont été dans l’espace, dont 44 à bord de la station spatiale internationale.

Si on souligne souvent leurs exploits et qu’on célèbre leurs « premières fois », c’est parce que l’exploration spatiale leur a longtemps été refusée, et que la vie dans l’espace n’était tout simplement pas pensée pour elles.

