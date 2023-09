Les retraités de Groupe Capitales médias de retour devant le Tribunal administratif du travail

Après 18 jours d’audiences, les retraités de Groupe Capitales Médias (GCM) étaient de retour mardi matin devant le Tribunal administratif du Québec. Ils allèguent que les syndicats auraient favorisé les impératifs financiers de la coopérative d’employés au détriment de leurs intérêts, contrevenant ainsi à leur devoir de juste représentation.

Cette cause amorcée en septembre 2021 tire à sa fin. Après les deux jours de plaidoiries prévus cette semaine, la juge Line Lanseigne prendra la cause en délibéré.

En septembre 2021, le tribunal a été saisi de 249 plaintes déposées par des personnes retraitées de différents journaux régionaux de GCM contre leur syndicat pour manquement à leur devoir de représentation. Les 249 plaintes ont été réparties en 5 dossiers qui constituent des cas types.

En plus des 18 jours d’audiences, il y a eu huit conférences préparatoires en personne ou en virtuel depuis le début. Cette cause regroupe des avocats d’Unifor, de la CSN, des retraités et de l’employeur (CN2i).

Terminaison des régimes

«Les retraités, c’est ça notre conclusion, ont été laissés à eux-mêmes jusqu’à la terminaison du régime de retraite en décembre 2019», a affirmé l’avocat François Leduc qui les représente.

«C’était tellement vrai que, au début octobre 2019, le plan d’affaires P-16 n’aura jamais été communiqué aux retraités ni discuté avec eux.»

«Il n’y a eu aucune initiative des syndicats. Toutes les initiatives sont venues des retraités.»

Tout au long de l’avant-midi, Me Leduc a tenté de faire la démonstration «qu’aucune autre alternative sérieuse» n’a été envisagée autre que la terminaison des régimes de retraite qui leur a fait perdre entre 25% et 30% de leur rente.

Des pertes de 25% à 30%

Le déficit actuariel lors de la fermeture des régimes était de 65 M$, en plus de l’abolition des programmes d’assurances. Les retraités auraient voulu conserver leur régime en continu comme le modèle mis en place à La Presse. S’il n’y avait pas eu de terminaison, les fonds auraient continué d’accumuler des rendements.

En terminant le régime, cela les a précipités vers leurs pertes.

Le dommage pourrait être évalué en termes de pertes actuarielles, selon Me Leduc, mais aussi par «le préjudice de droit causé parce qu’ils ont été privés d’une liberté absolue de participer au processus de négociations comme citoyen libre et autonome.»

D’après Me Leduc, la dignité des retraités a été atteinte puisqu’on les a écartés du processus de négociations.

«Des retraités, qui sont au crépuscule de leur existence et qui vont être de moins en moins nombreux au fur et à mesure que le temps va passer. Cela les place dans une situation de vulnérabilité extrême», a-t-il dit.

Me Leduc reprend sa plaidoirie cet après-midi. Demain, ce sera au tour des syndicats.

Historique

Mars 2015 : Gesca, filiale de Power Corporation, vend six quotidiens régionaux à l’ex-ministre libéral Martin Cauchon qui fonde le Groupe Capitales Médias (GCM). La nouvelle entité regroupe 530 employés.

Août 2019 : GCM se place sous la protection de la Loi sur la faillite, malgré l’injection de 15 M$ de fonds publics pour éviter le naufrage.

Novembre 2019 : le juge Daniel Dumais de la Cour supérieure accepte le projet des coopératives prévoyant la terminaison des régimes de retraite qui affichent un déficit de solvabilité de 65 M$.

Décembre 2019 : homologation du plan de relance incluant des quittances notamment des retraités.

Janvier 2020 : Refus de la Cour d’appel d’entendre les retraités qui s’opposent à l’homologation du plan dans ces conditions.

Septembre 2021 : début des audiences devant le Tribunal administratif du travail concernant 249 plaintes déposées par les retraités de quatre quotidiens (Le Soleil, Le Quotidien, Le Nouvelliste et La Voix de l’Est). La Tribune et Le Droit n’en font pas partie.

Décembre 2021 : rejet du Tribunal administratif du travail de constituer une provision pour frais pour assurer les déboursés et honoraires de leur procureur.