L’inflation augmente pour un deuxième mois consécutif

La hausse des prix dans les épiceries a ralenti d’une année à l’autre en août, mais le coût de l’essence, les prix des loyers et le coût de l’intérêt hypothécaire ont contribué à faire accélérer l’inflation, selon les données de Statistique Canada publiées mardi.

L'Indice des prix à la consommation (IPC) a ainsi augmenté de 4 % d'une année à l'autre en août, après avoir progressé de 3,3 % en juillet.

L'accélération de l’inflation a été en grande partie attribuable à l’augmentation des prix du logement de 6 % d'une année à l'autre en août, après avoir progressé de 5,1 % en juillet.

L'indice du coût de l'intérêt hypothécaire a également contribué à cette progression après avoir augmenté à un rythme légèrement plus rapide en août (+30,9 %) par rapport à juillet (+30,6 %).

Les données montrent également que les Canadiens ont déboursé un peu plus cher pour les produits énergétiques. En effet, les prix de l'essence ont affiché une hausse de 0,8 % d'une année à l'autre en août, après avoir diminué de 12,9 % en juillet. «Il s'agit de la première augmentation annuelle depuis janvier 2023», a d’ailleurs souligné Statistique Canada.

Les prix à l’épicerie encore trop élevés

Du côté du panier d’épicerie, même si la croissance des prix dans les épiceries a ralenti d'une année à l'autre en août, les prix sont restés élevés. Ils ont ainsi augmenté de 6,9 % en août, alors qu'ils avaient augmenté de 8,5 % en juillet.

La croissance des prix des fruits frais (+0,2 %), des produits céréaliers (+9,8 %) et du poulet frais ou surgelé (+8,9 %) a ralenti d'une année à l'autre en août par rapport à juillet, ce qui a contribué à une décélération de la croissance des prix dans les épiceries. En revanche, les consommateurs ont déboursé plus pour le bœuf frais ou surgelé (+11,9 %), pour le café et le thé (+9 %), ainsi que pour le sucre et les confiseries (+10,9 %).

Selon Statistique Canada, la croissance des prix a augmenté dans huit provinces en août par rapport à juillet.

L’Alberta a observé la plus importante augmentation des prix de l'énergie. En effet, les prix y ont progressé de 13,3 % d'une année à l'autre en août, après avoir diminué de 7,7 % en juillet.

Au Québec, le taux d’inflation a atteint 4,6 % d’une année à l’autre en août, en hausse de 0,6 % entre juillet et août 2023.

Rappelons qu’à l’échelle du Canada, l’inflation était de 3,3 % au mois de juillet, et de 2,8 % un mois plus tôt.