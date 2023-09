Macron appelle l’Azerbaïdjan à «une cessation immédiate de l’offensive» au Nagorny Karabakh

Emmanuel Macron a condamné mardi «avec la plus grande fermeté le recours à la force par l’Azerbaïdjan» au Nagorny Karabakh et a appelé Bakou à «une cessation immédiate de l'offensive», a déclaré la présidence française dans un communiqué.

• À lire aussi: L'Azerbaïdjan lance une offensive au Karabakh, appelle les Arméniens à capituler

Lors d'un appel avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le chef de l'État français a aussi exhorté «à une reprise sans délai des discussions pour trouver une solution à la crise humanitaire au Haut Karabakh, parvenir à une paix juste et durable entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et garantir les droits et la sécurité des habitants du Haut Karabakh, dans le respect des engagements pris et du droit international».

Il a «réitéré son attachement et son soutien à l'intégrité territoriale de l'Arménie», promettant de «rester en contact étroit» avec le dirigeant arménien.

La France avait déjà demandé plus tôt dans la journée de mardi la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire au Nagorny Karabakh, trois ans après la précédente guerre, demandant la reddition de son adversaire arménien dans cette région disputée depuis des décennies avec l'Arménie.

Face à la condamnation par Paris d'une opération «illégale, injustifiable et inacceptable», Bakou a dénoncé une «politique islamophobe et anti-azerbaïdjanaise de la France».

Toute la classe politique française a réagi à cette offensive de l'Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh.

Pour le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau, «la France ne peut pas laisser, sans réagir, l’Azerbaïdjan bombarder le Haut-Karabagh et faire un pas de plus dans ses visées génocidaires du peuple arménien».

Pour le patron des Républicains Eric Ciotti, «nos frères arméniens (sont) victimes d’un conflit civilisationnel!» et pour l'ex-président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez, il faut réagir «face au bourreau azéri».

La France doit «tout mettre en oeuvre diplomatiquement pour empêcher le martyre du peuple arménien, peuple chrétien et ami», a insisté le président du Rassemblement national Jordan Bardella.

À gauche, le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon appelle la France, «membre du groupe de négociation de la paix», à «agir auprès de l'agresseur» et fait part de sa «totale solidarité avec les Arméniens agressés au Haut-Karabakh en vue d'un nettoyage ethnique».

Le patron du PS Olivier Faure a aussi réclamé que la France et l’Europe réagissent «d’urgence», contre cette «agression militaire» et la tête de liste écologiste aux européennes Marie Toussaint estime que «la France et l'Europe doivent prendre leurs responsabilités» et notamment «cesser d'acheter le gaz de Bakou».