Pourquoi ne pas décréter une «Journée officielle des hétérosexuels»?

La lecture de la lettre signée « Femme qui se dit moderne malgré tout » qui fustigeait l’augmentation des lettres dans l’acronyme LGBTQ2S+ m’a donné envie de vous dire que j’étais en grande partie d’accord avec elle.

Mes amis et moi, on commence à en avoir assez de l’affichage éhonté que certains font de leur sexualité. C’est quoi, cette mode de vouloir toujours parler de son orientation sexuelle ? Moi, quand je me présente, je ne dis pas mon nom en le faisant suivre de la mention « je suis une hétérosexuelle ».

À force d’entendre tout ça, nos pauvres enfants sont mêlés et se demandent dans quelle société ils vivent. C’est rendu qu’au lieu d’appeler une femme une femme, certains disent « une personne avec un utérus ». Qu’on ne dit plus il ou elle pour parler d’un homme ou d’une femme, mais plutôt « iel » pour faire plaisir aux non-genrés.

Encore une fois, on dénature la nature humaine en général pour satisfaire une minorité. Les femmes ont mis des siècles à se faire reconnaître, et on voudrait les effacer de la surface de la terre pour mettre en avant des personnes qui se sentent rejetées.

Quand c’est rendu qu’un prisonnier mâle n’a qu’à dire qu’il se sent plus femme qu’homme pour avoir le droit de changer de lieu d’incarcération, c’est grave ! Pareil pour les disciplines olympiques où des hommes pourront se retrouver dans des équipes de femmes. Ça commence à faire ! Oui, il faut être ouvert à la diversité, mais il ne faudrait quand même pas exagérer. À quand l’instauration d’une journée de la Fierté hétérosexuelle ?

Anonyme hétérosexuelle

Je trouve aussi malsaines que vous les exagérations en tous genres, mais je ne puis que m’incliner devant les revendications de reconnaissance entamées par les malmenés de notre monde.