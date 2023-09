Simon Nemec : une dernière saison d’adaptation aux États-Unis et une cible pour ses rivaux en raison de son haut choix au repêchage

BUFFALO | Les Devils du New Jersey viennent tout juste de terminer leur troisième match au tournoi des recrues. Ils ont signé une première victoire avec un gain de 4 à 2 contre les espoirs des Bruins de Boston.

Dans le corridor à la sortie de la patinoire, Simon Nemec attend ses coéquipiers pour les féliciter, vêtu d’un coton ouaté aux couleurs des Devils. Le deuxième choix au total au repêchage de 2022 avait obtenu un congé pour cette dernière rencontre.

À Buffalo, Nemec n’avait pas à se battre pour son futur avec les Devils. Le Slovaque gardera ses énergies pour le gros camp de l’équipe.

Des quatre premiers de classe de 2022, les quatre ont suivi des chemins différents l’an dernier.

Juraj Slafkovsky a fait le saut directement à Montréal dans la LNH, Nemec a porté les couleurs des Devils de Utica dans la Ligue américaine, Logan Cooley a joué pour les Gophers de l’Université du Minnesota et Shane Wright a divisé son temps entre Seattle, Coachella Valley et Windsor.

En entrevue au Journal, le défenseur a reparlé de son expérience dans la Ligue américaine à 18 ans seulement.

« J’ai appris plusieurs choses, mais surtout sur les façons de jouer au hockey en Amérique du Nord, a noté Nemec. J’ai eu besoin de jouer plus physique et de consacrer plus de temps pour améliorer mon jeu dans mon propre territoire. »

Une adaptation

Sur le strict plan des statistiques, Nemec a connu une bonne saison à Utica avec 34 points (12 buts, 22 passes) et un dossier de +13 en 65 matchs.

Il avait toutefois parfois le mal de son pays natal.

« Ce n’était pas facile, a-t-il répliqué. J’ai appris plusieurs choses à l’extérieur du hockey. J’ai découvert la vie aux États-Unis, un pays complètement différent de la Slovaquie. Je me sens mieux maintenant. Je comprends mieux le pays. Pour cette année, j’espère que ce sera plus facile pour moi à l’extérieur de la glace. »

« Je vivais sans ma famille et mes amis et mon anglais n’était pas parfait l’an dernier, a-t-il poursuivi. Je cherchais parfois mes mots. Pour la nourriture, ce n’était pas si mal. Mais la barrière de la langue restait le plus gros défi. Je partais de mon pays pour une première fois. J’avais déjà habité seul, mais je demeurais encore à quelques heures de voiture de la résidence familiale. »

Une cible

Les Devils ont choisi de ne pas bousculer les étapes avec leur jeune défenseur. L’an dernier, il a gagné en expérience dans la Ligue américaine, mais aussi en représentant la Slovaquie au Championnat du monde junior et sénior.

Jean-François Chaumont - Le Journal de Montréal

« Il me manquait juste des matchs dans la LNH, a-t-il répliqué avec le sourire. J’espère que ça viendra cette saison. J’ai connu une bonne saison à Utica et j’ai joué du bon hockey au Mondial junior. Pour moi, c’était une saison positive. »

Nemec a aussi eu à jongler avec les attentes pour un aussi gros choix, mais aussi avec l’acharnement des rivaux à son endroit.

« J’essaye de ne pas y penser et je ne veux pas me laisser distraire par la pression, a souligné celui qui s'entraîne avec Filip Mesar l'été en Slovaquie. Mais ce n’est pas toujours évident. Je la ressentais dans la Ligue américaine. J’avais le sentiment que les rivaux cherchaient plus à me frapper puisque j’étais jeune et un gros choix au repêchage. Je ne trouvais pas toujours ça facile. Mais ça fait partie du hockey. »

Pour sa deuxième saison en Amérique du Nord, le défenseur droitier de 6 pi 1 po et 190 lb a maintenant un objectif précis en tête.

« Je crois que je suis prêt à faire le saut dans la LNH. C’est mon but. Je travaillerai fort pour y arriver au camp. »

Au New Jersey, les Devils compteront sur un autre jeune joyau à la ligne bleue cet hiver en Luke Hughes, le quatrième choix au total à l’encan de 2021.