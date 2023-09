Trop de chantiers routiers en même temps à Saguenay?

La congestion routière est pire que jamais aux heures de pointe à Saguenay ces derniers jours due à la multiplication des chantiers routiers.

«Il y a des places où c'était barré, là tu revires, tu fais un détour, tu arrives ici et tu essaies de contourner», a indiqué une automobiliste à TVA Nouvelles.

Mais contourner ces chantiers est loin d’être évident, puisque des travaux sont observés aux quatre coins de la ville, sur presque toutes les artères principales.

Que ce soit sur Sainte-Geneviève, Talbot, Saint-Paul, de l’Université ou encore le boulevard du Saguenay, aucun secteur n’est épargné.

«On dirait qu'ils se passent le mot. C’est correct, il faut s'adapter, mais c'est sûr que trop c'est trop», a estimé un autre conducteur.

Un manque de planification ?La Ville de Saguenay a admis que la multiplication des chantiers routiers à la rentrée est un problème et souhaite changer ses façons de planifier afin de régler le problème qui revient chaque année.

Le plan triennal, cette liste des investissements et des projets qu’on souhaite effectuer, est adopté habituellement en décembre. Ensuite vient le temps des appels d’offres, des soumissions et des règlements d’emprunts. Toutes ces étapes seraient responsables des délais avant que les chantiers puissent débuter lorsque l’été arrive.«Ce qu'on fait cette année, c'est qu’on est en train de le travailler présentement et on va faire une adoption du plan triennal vers la fin du mois de septembre, début octobre. L'année prochaine, on veut le devancer encore quelque part au mois d'août donc ça nous permettra de lancer des appels d'offres un peu plus tôt dans l'année pour être en mesure de mieux répartir nos travaux», a voulu rassurer Jimmy Bouchard, le conseiller municipal responsable des travaux publics.

On pourrait observer un retour à la normale en 2025, a-t-il ajouté. Entre-temps, il faudra demeurer patients puisque d’autres entraves s’ajouteront sur les routes de Saguenay au cours des prochains jours.