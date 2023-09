Un championnat salvateur pour ce lanceur des Capitales

EVANSVILLE, Indiana - Le releveur ontarien Evan Rutckyj convient qu’il avait eu du mal à dormir dans la nuit de samedi à dimanche après cette coûteuse erreur ayant permis aux Otters d’Evansville de forcer la tenue d’un cinquième et ultime match dans la finale de la Ligue Frontière.

Ainsi, le championnat des Capitales a relégué aux oubliettes son mauvais relais ayant coûté la victoire à Québec lors de la quatrième rencontre.

«Dans les équipes avec lesquelles j’ai joué, j’ai rarement fait partie d’un groupe aussi soudé, a indiqué Rutckyj, qui s’était joint au club en juillet pour la balance de la saison. Je suis heureux qu’on ait gagné, car tous ces gars le méritaient.»

Un geste précipité

À propos de la bourde commise samedi soir, en fin de huitième manche à Evansville, il mentionne que «de telles choses surviennent au baseball». Rappelons qu’après avoir surpris un coureur grâce à une brillante feinte au monticule, Rutckyj a été incapable de compléter le jeu, effectuant plutôt un mauvais relais au joueur de troisième coussin.

«Tu réussis à prendre le coureur, c’est le meilleur sentiment que tu ne peux pas avoir, puis tu fais une erreur et l’autre équipe marque deux points, a-t-il relaté, une fois le championnat dans la poche. Normalement, le coureur va s’arrêter ou tenter de revenir au coussin, mais il a continué vers le troisième but et j’ai probablement précipité mon geste.»

Dimanche soir, après la victoire de 12 à 3 des Capitales, le seul geste qui comptait vraiment était celui de célébrer avec ses coéquipiers. Et après avoir fêté, Rutckyj n’a eu aucune difficulté à fermer l’œil.