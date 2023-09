Blue Jays : La série de victoires se poursuit contre les Yankees

Les Blue Jays de Toronto ont signé un quatrième gain de suite en battant les Yankees, mardi soir, à New York.

Le club canadien l’a emporté 7 à 1 lors du premier d’une série de trois duels. Cette victoire survient après un balayage face aux Red Sox de Boston et permet aux Jays de maintenir leur mince avance dans la course aux places «Wild Card» dans l’Américaine.

Il reste maintenant 11 parties aux Blue Jays en saison régulière, dont encore cinq contre les Bombardiers du Bronx.

Dans l’affrontement du jour, George Springers – le premier frappeur des Torontois – a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain dès sa première présence à la plaque. C’était son 20e coup de circuit de la présente campagne. Il s’agit également de la septième fois en dix saisons dans les ligues majeures qu’il atteint cette marque.

Le voltigeur a aussi foulé le marbre en cinquième manche, après que Bo Bichette ait étiré les bras. Le joueur-vedette des Blue Jays a ainsi mis fin à une séquence de 15 matchs sans circuit. Alejandro Kirk a aussi participé à l’effort des siens avec une longue balle de deux points en neuvième manche.

Au monticule, le partant des Blue Jays Yusei Kikuchi (10-6) a donné l’unique point de ses rivaux, quatre coups sûrs et un but sur balles. Le Japonais a aussi amassé sept retraits sur des prises en cinq manches. Les releveurs Yimi Garcia, Trent Richards, Jordan Hicks et Nate Pearson ont ensuite poursuivi son excellent boulot sur la butte.

80e victoire pour Julien et les Twins

À Cincinnati, les Twins du Minnesota ont dominé les Reds 7 à 0 et obtenu leur 80e victoire de la saison.

Le club d'Édouard Julien est installé au sommet de la section Centrale de l’Américaine, et ce, avec huit matchs d’avance sur leurs plus proches poursuivants.

Le Québécois a conclu son match du jour avec deux coups sûrs, un point produit, un point marqué et un but sur balles soutiré en cinq apparitions au bâton.

Ryan Jeffers et Willi Castro ont étiré les bras dans la victoire, tandis que le partant Kenta Maeda (6-7) a passé huit adversaires dans la mitaine et n’a permis qu’une frappe en lieu sûr en cinq manches de boulot.