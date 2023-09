Une œuvre de 125 ans

Photo fournie par les cc

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Laval 2721, dont les locaux sont maintenant au sein du Patro Laval, ont remis pas moins de 17 000 $, au cours de la dernière année, à divers organismes communautaires des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch, Saint-Malo et Limoilou. Pour être encore en mesure de le faire de nouveau, surtout à l’approche des Fêtes, ils tiendront leur collecte de fonds annuelle dans la rue, le 14 octobre, de 10 h à 14 h, à l’intersection de la rue Marie de l’Incarnation et du boulevard Charest, et le 21 octobre dans le quartier Saint-Émile. Comme la petite monnaie se fait rare dans vos poches depuis la pandémie, vous aurez la possibilité de faire un don via le système sans contact « Tapez pour donner » (photo) avec vos cartes de débit, de crédit ou portefeuilles mobiles, système utilisé lors de la Guignolée des Médias. Les Chevaliers de Colomb sont un organisme de bienfaisance apolitique qui œuvre au sein de la communauté québécoise depuis plus de 125 ans. Toujours prêts à intervenir auprès des plus démunis de la société, ils sont reconnaissants de l’appui financier dont ils peuvent bénéficier de la part de certains collaborateurs qui leur permettent ainsi de mettre sur pied des projets qui viennent en aide aux citoyens les plus vulnérables.

Que feriez-vous avec 100 000 $ ?

Photo fournie par iA

iA Groupe financier revient en force avec son 7e grand concours philanthropique pancanadien auprès des organismes de charité œuvrant en santé, en environnement, en éducation et dans le milieu social communautaire, qui présenteront un projet éducatif et porteur qui vise à soutenir les communautés canadiennes. Jusqu’au 16 octobre, les organismes qui auront soumis les propositions les plus inspirantes en répondant à la question « Que feriez-vous avec un don de 100 000 $ ? » se partageront un total de 500 000 $ pour développer des projets ou poursuivre leur mission. Au terme de la période d’inscription, trois projets seront sélectionnés par le jury dans chacune des quatre zones géographiques, puis présentés au grand public le 7 novembre. Dès lors, iA Groupe financier vous invitera à vous prononcer sur les projets les plus inspirants. Enfin, le dévoilement des grands gagnants aura lieu entre le 11 et le 14 décembre. Un grand don de 100 000 $ sera remis à chaque organisme qui aura reçu le plus de votes dans sa zone géographique. Les finalistes recevront quant à eux un don de 10 000 $ chacun. Tous les détails du concours et la liste complète des critères d’admissibilité sont disponibles à l’adresse https://concours-dons.ia.ca. Sur la photo, Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

Les 20 ans de la Fondation du Cégep Limoilou

Photo fournie par la fondation

La Fondation du Cégep Limoilou a souligné récemment ses 20 ans en compagnie de plusieurs de ces précieux donateurs et donatrices, bénévoles et partenaires qui ont marqué l’histoire de l’organisation. Guylaine Martin, directrice de La Fondation, a rappelé que près de 8,3 millions de dollars ont été remis en 20 ans en aide directe aux étudiants et étudiantes, en différentes bourses et plusieurs projets institutionnels. Parmi les principales réalisations de la Fondation, notons aussi la construction du terrain multisport du campus de Charlesbourg, la rénovation de la bibliothèque et de la salle Sylvain-Lelièvre du campus de Québec et la remise de 1,2 million de dollars en bourses à plus de 3000 étudiants et étudiantes ainsi que le démarrage du parcours Entrepreneuriat-études et du programme Connaître pour accompagner plus (CPA+) qui font encore partie des retombées importantes de La Fondation. Sur la photo, Guylaine Martin, directrice de La Fondation du Cégep Limoilou, reçoit un certificat de l’Assemblée nationale des mains de Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale, à l’occasion des 20 ans de La Fondation.

Anniversaires

Photo d'archives, Agence QMI

Stéphane Crête (photo), comédien québécois, 56 ans... Omar Khadr, citoyen canadien d’origine pakistanaise, emprisonné à Guantanamo pendant 10 ans, 37 ans... Kim Thúy, écrivaine québécoise d’origine vietnamienne, 55 ans... Jimmy Fallon, humoriste, acteur, producteur et animateur de télévision américain (The Tonight Show à NBC), 49 ans... Natalie Choquette, artiste lyrique et fantaisiste québécoise, 64 ans... Johanne Blouin, chanteuse québécoise, 68 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 19 septembre 2022 : Maury Wills (photo), 89 ans, ancien joueur du baseball majeur (Dodgers et Pirates) qui a brièvement porté les couleurs des Expos de Montréal (47 parties en 1969)... 2020 : Albert « Junior » Langlois, 85 ans, ancien défenseur des Citadelles de Québec (de 1952-1953 à 1954-1955) et qui a joué 9 saisons dans la LNH (Canadiens de Montréal de 1957 à 1961)... 2019 : Barron Hilton, 91 ans, homme d’affaires, philanthrope, sportif américain et successeur de Conrad Hilton, fondateur des hôtels Hilton... 2018 : Marcella Maltais, 84 ans, artiste peintre née à Chicoutimi... 2017 : Ulric Breton, 80 ans, figure marquante du milieu culturel québécois, et passionné de chansons francophones, qui a dirigé le Théâtre Petit Champlain pendant deux décennies... 2017 : Jake LaMotta, 95 ans, champion de boxe légendaire qui a inspiré le film Raging Bull... 2015 : Jackie Collins, 77 ans, auteure de dizaines de romans à succès dont Hollywood Wives et sœur de l’actrice Joan Collins... 2013 : Hiroshi Yamauchi, 85 ans, l’un des pères japonais du jeu vidéo et ex-illustre patron du groupe Nintendo... 2011 : Louis Falardeau, 68 ans, journaliste québécois... 2007 : Carrier Fortin, 92 ans, juge à la retraite... 1984 : Ève Gagnier, 53 ans, soprano et comédienne.