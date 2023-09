DUMONT, Paul



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 12 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé, Monsieur Paul Dumont, entouré de ses enfants. Il était le fils de feu Philippe Dumont et de feu Cyrilla Grenier. Il demeurait à Lévis, secteur St-Étienne. Il était le président fondateur de Pièces d'Autos Dumont. Il laisse dans le deuil ses enfants : Annie, feu Martin, David, ainsi que la mère de ses enfants Aline Montminy; ses frères et soeurs: Marcel (feu Georgette Côté), Rita (feu Marcel Mongrain), Raymond (Lise Mailly). Il est allé rejoindre ses frères et soeurs décédés. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements aux membres du personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 22 septembre 2023 de 19h à 21h et le samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Site web : www.mspdulittoral.com