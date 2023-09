MARQUIS, Claire Vézina



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 16 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Claire Vézina épouse de feu M. Hubert-Léopold Marquis. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au columbarium F.-X. Bouchard inc. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Jean Laperrière), Carole (Yvon Deshaies), Pierre (Céline Normand), Lise (Maurice Carange), Denys (Claire Gagnon), François (Manon Tessier) ; ses trois petits-enfants : Catherine Marquis, Mélanie Marquis et Guillaume Deshaies et ses arrière-petits-enfants, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs : feu Michel (Lucille Giroux), Nicole Vézina Giroux, Pauline Blouin Vézina, Louise Marquis (Claude Pagé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Vézina et Marquis. Un remerciement au Dre Gagnon et à Manon infirmière de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec - Hôpital St-François d'Assise, soins palliatifs HSFA, B-8, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385. Don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/