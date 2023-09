Après deux ans de procédures: le sort des retraités de Groupe Capitales Médias entre les mains de la juge

Le sort des retraités de Groupe Capitales Médias, qui contestaient la terminaison de leurs régimes de pension, est maintenant entre les mains de la juge Line Lanseigne du Tribunal administratif du travail, après un long processus entrepris il y a deux ans.

Mercredi, c'était au tour des avocats des syndicats de s'adresser à la juge dans le cadre de leurs plaidoiries.

«S’il y avait eu une solution pour éviter la terminaison des régimes de retraite, elle aurait été privilégiée», a affirmé Me Ioanna Egarhos qui représente la CSN.

«L’affirmation que les syndicats ont travaillé contre les intérêts des retraités et dans le but de terminer les régimes de retraite, c’est absurde et cela n’a jamais été démontré en preuve. Ce n’est qu’une accusation sans fondement», a ajouté Me Egarhos au cours de cette dernière journée.

«Les témoins ont tous dit qu’on a viré toutes les pierres. Malheureusement, aucune piste n’était viable, légale ou applicable dans les circonstances», a-t-elle poursuivi.

Des avocats du service juridique de la CSN, des actuaires et des conseillers en mobilisation ont travaillé en appui avec le syndicat, a-t-elle expliqué.

«Tous ces intervenants vont travailler dans le même sens, et ce, au bénéfice des personnes visées par la situation qui sont les salariés et les retraités des différents journaux de Groupe Capitales Médias.»

«Le but premier de ces démarches était de tout faire pour trouver une solution pour éviter la terminaison des régimes et minimiser les pertes.»

Selon elle, les retraités ont eu les réponses à leurs questions. Ils étaient au courant du plan d’affaires. Les prêteurs qui assuraient la relance des journaux exigeaient la terminaison des régimes de retraite.

«Personne n’est venu dire qu’on n’a pas répondu aux questions. Personne n’est venu dire qu’on a ignoré les propositions ou qu’on les a écartées. Les réponses ont été fournies mais peut-être pas à la satisfaction des personnes visées», a dit Me Egarhos.

D’après Me Marjorie Langlois, qui représente Unifor, le syndicat n’a commis aucun manquement dans son devoir de représentation.

«Au contraire, Unifor est allé au-delà de tout ce qu’il pouvait faire. Unifor et ses représentants se sont démenés dans l’intérêt de tous ses membres actifs ou retraités», a dit Me Langlois.

Mardi, c’était au tour de l’avocat des retraités, François Leduc, de livrer son plaidoyer à la juge Line Lanseigne. Cette dernière a pris la cause en délibéré.

«C’est un dossier imposant qui a été très émotif. Je vais prendre ce dossier en délibéré (...). C’est un dossier qui va me demander beaucoup de travail. Je me considère chanceuse d’avoir eu l’occasion de présider ce dossier-là. C’est un dossier fort intéressant», a ajouté la juge en terminant.